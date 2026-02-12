Barocker Glanz: Marvin & Dr. Sina Schertl von Casa Padrino auf dem Wiener Opernball 2026

Wiener Opernball 2026: Marvin & Dr. Sina Schertl von Casa Padrino glänzen neben Weltstars wie Fran Drescher. Das preisgekrönte Duo bringt barocken Luxus in die exklusive Loge.

WIEN / ESSEN – 12. Februar 2026 – Wenn sich heute Abend die Tore der Wiener Staatsoper zum 68. Mal für das „Fest der Feste“ öffnen, steht ein deutsches Unternehmerpaar besonders im Fokus des medialen Interesses: Marvin Schertl, renommierter Möbeldesigner und Gründer von Casa Padrino, und Dr. Sina Schertl.

Das Duo setzt seine Reise durch die Welt des internationalen Jetsets fort, nachdem es zuletzt bei hochkarätigen Events wie dem Festival du Cinéma Américain de Deauville und dem exklusiven Bal de Noël in Monte Carlo für Aufsehen sorgte. Ein besonderer Meilenstein unterstreicht dabei die globale Strahlkraft der Marke: Erst kürzlich wurde Marvin Schertl in Cannes mit einem bedeutenden internationalen Preis für seine herausragenden Leistungen im Bereich des luxuriösen Designs ausgezeichnet.

In der festlich geschmückten Oper, dem Treffpunkt für Hochadel, Politik und Weltstars wie Sharon Stone, Fran Drescher und die italienische Diva Ornella Muti, repräsentieren sie heute Abend die Verbindung von barockem Prunk und moderner Exzellenz.

Barock trifft auf Wiener Tradition – Exklusiv aus der Loge

Für Marvin Schertl, dessen Marke Casa Padrino weltweit für exklusive Barockmöbel sowie hochwertige Hotel- und Residenz-Ausstattungen im Premium-Segment steht, ist der Wiener Opernball das ideale Parkett. Das Paar genießt den Abend in der exklusiven Atmosphäre einer Loge, die den perfekten Blick auf die feierliche Eröffnung und das „Alles Walzer“ bietet.

„Die Architektur der Staatsoper und die unvergleichliche Atmosphäre dieses Balls aus einer Loge heraus zu erleben, spiegelt genau jene Ästhetik wider, die wir mit unseren Designs verkörpern wollen: Zeitlosigkeit, Prunk und höchste handwerkliche Qualität“, so Schertl vor der Abfahrt zur Oper. Dr. Sina Schertl begleitet den Designer in einer edlen Robe, die den strengen Dresscode des Opernballs in Perfektion zelebriert.

Ein Abend im Zeichen der internationalen Vernetzung

Der Besuch in Wien dient nicht nur dem gesellschaftlichen Austausch, sondern unterstreicht auch die internationale Expansion von Casa Padrino. Im Umfeld von Persönlichkeiten wie den Diana-Nichten Amelia und Eliza Spencer oder Poptitan Dieter Bohlen nutzt das Unternehmerpaar den Abend, um bestehende Kontakte zu vertiefen und das Netzwerk der Marke in der österreichischen Hauptstadt weiter auszubauen.

Die Ankunft der Gäste wird heute Abend ab 20:15 Uhr live im ORF 2 und auf 3sat übertragen, wo Zuschauer weltweit einen Blick auf das stilvolle Erscheinen der Schertls werfen können.

Über Casa Padrino:

Casa Padrino ist ein international agierender Produzent und Distributor von Luxusmöbeln im Barockstil sowie maßgeschneiderten Einrichtungskonzepten für die gehobene Hotellerie. Unter der kreativen Leitung des in Cannes preisgekrönten Designers Marvin Schertl hat sich das Unternehmen zu einer weltweit gefragten Marke für exklusives High-End-Interieur entwickelt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Demotex GmbH

Herr Gerd Bauer

Hammer Str. 64

45239 Essen

Deutschland

fon ..: +49-201-36577485

web ..: https://www.casa-padrino.de

email : info@casa-padrino.de

Casa Padrino ist ein weltweit agierender Produzent und Distributor von luxuriösen Barockmöbeln sowie exklusiven Interieur-Konzepten für den gehobenen Wohn- und Objektbereich. Unter der kreativen Leitung des international preisgekrönten Möbeldesigners Marvin Schertl hat sich das Unternehmen als eine der führenden Marken für opulentes Design und handwerkliche Perfektion etabliert.

Das Portfolio von Casa Padrino umfasst eine beeindruckende Auswahl an handgefertigten Möbelstücken, die klassische Formen mit modernen Akzenten verbinden. Die Kollektionen finden sich weltweit in luxuriösen Hotels, repräsentativen Residenzen und bei anspruchsvollen Privatkunden, die das Besondere suchen. Ob prunkvolle Sitzmöbel, majestätische Betten oder dekorative Accessoires – jedes Stück verkörpert den Geist zeitloser Eleganz und aristokratischen Flairs.

Internationale Präsenz und mediale Strahlkraft

Die Marke ist fester Bestandteil der internationalen Society-Welt. Gründer Marvin Schertl und Dr. Sina Schertl repräsentieren das Haus regelmäßig auf den prestigeträchtigsten Veranstaltungen Europas, wie dem Festival du Cinéma Américain de Deauville, dem exklusiven Bal de Noël in Monte Carlo oder dem Wiener Opernball. Diese globale Vernetzung unterstreicht den Anspruch von Casa Padrino als Lifestyle-Marke für die Weltelite.

Maßgeschneiderte Konzepte für die gehobene Hotellerie

Neben dem Privatkundenmarkt hat sich Casa Padrino auf die Ausstattung im Premium-Segment der Hotellerie spezialisiert. Durch maßgeschneiderte Einrichtungslösungen schafft das Unternehmen unverwechselbare Atmosphären, die Luxus neu definieren. Für seine herausragenden Leistungen wurde Marvin Schertl unter anderem mit einem internationalen Design-Preis in Cannes ausgezeichnet.

Mit Sitz in Essen (Deutschland) und einem weltweiten Logistiknetzwerk garantiert Casa Padrino erstklassigen Service und eine exklusive Verfügbarkeit seiner Kollektionen auf allen Kontinenten.

Pressekontakt:

Demotex GmbH

Herr Gerd Bauer

Hammer Str. 64

45239 Essen

fon ..: 020136577485

email : info@casa-padrino.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

A Herz für Immobilien: 2Immobilien aus Penzberg vermittelt engagiert und erfolgreich Immobilien