Barockkonzert am 14.05.2023 in Gelsenkirchen „Erst die Arbeit-dann das Vergnügen“

am 14.Mai um 17.00 Uhr veranstaltet das Barockorchester in Westfalen caterva musica das erste Konzert der Reihe WESTFALEN BAROCK 2022 im Schloss Horst, Gelsenkirchen

Erst die Arbeit

Im ersten Teil des Abends stellt caterva musica die letzten Werke vor, die das Ensemble in seiner großen CD-Produktionsreihe aufgenommen hat. Von November 2022 bis Mai 2024 erscheinen im halbjährlichen Turnus 4 Audio-Produktionen beim Label MDG mit insgesamt 22 Werken. Von der Blockflöte über die Klappentrompete bis zur Viola oder dem Cembalo stellen sich alle Instrumente, die bei caterva musica spielen solistisch mit Orchesterbegleitung vor.

Am 14.05. erklingen das Viola d’amore- Konzert in d-moll von Antonio Vivaldi und die Grillen-Sinfonie von Georg Philipp Telemann. Viola d’amore, Piccoloflöte, Traversflöte, Oboe, Chalumeau und zwei Kontrabässe werden als Solo-Instrumente von Streichern und Basso Continuo begleitet.

Dann das Vergnügen

Nach dieser Arbeit ist es an der Zeit, auch mal über Ferien nachzudenken. Doch wo soll es hingehen?

Barockmusik ist so vielfältig wie die Länder, die wir bereisen wollen – und dennoch glauben wir, sie zu kennen. Doch genau wie die Länder, die wir nur aus dem Internet kennen, kann man auch vermeintliche Gassenhauer, bekannt als Filmmusik oder aus der Werbung, erst live so richtig kennenlernen. Was also spricht dagegen, beides miteinander zu verbinden?

In einer Reise mit den Jahreszeiten entführt caterva musica das Publikum in ferne Länder des 17. und 18. Jahrhunderts. Dabei können die Zuschauer interaktiv mitentscheiden und die Reiseroute bestimmen.

Programm:

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) – Concerto con Viola d’amore

Allegro – Largo – Allegro

Solistin: Elke Fabri

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) – Grillen-Symphonie

Etwas lebhaft – Tändelnd – Presto

Solisten: Jean-Michel Forest, Jörg Lühring

Eine Reise durch die Jahreszeiten:

Interaktiver Programmteil zum Mitraten und Abstimmen mit Werken von

Antonio Vivaldi (1678-1741) , Luigi Boccherini (1743-1805)_, _Marco Uccellini (1603-1680) , Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Georg Friedrich Händel (1685-1759), Johann Pachelbel (1653-1706)

Besetzung:

caterva musica

mit

Elke Fabri – Viola d’amore, Violine

Katharina Fabri, Wolfgang Fabri – Violine

Magnus Döhler, Michael Glatz – Viola

Imola Gombos – Violoncello

Jean-Michel Forest, Jörg Lühring, Christian Zincke – Kontrabass

Ada Tanir – Cembalo

Yuichi Sasaki – Laute

Hans-Heinrich Kriegel – Oboe

Constanze Kästner – Traversflöte piccolo

Junko Miki – Traversflöte

Lisa Shklyaver – Chalumeau

Eintritt:

Abendkasse: 18EUR , ermäßigt: 16EUR

Im Vorverkauf: 15EUR , ermäßigt: 13EUR

Sozialkarten: 2EUR

Tickets für Konzert mit caterva musica am 14.05.2023 in Schloss Horst, Gelsenkirchen | Ticket-Shop (eventim-light.com)

Weitere Informationen unter: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen – caterva musica (caterva-musica.de)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

caterva musica e.V.

Frau Elke Fabri

Turfstr. 21

45899 Gelsenkirchen

Deutschland

fon ..: 02368695006

fax ..: +49 (0)3212 6950067

web ..: https://caterva-musica.de/

email : fabri@caterva-musica.de

caterva musica kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „musikalische Schar“. 1998 wurde sie vom Musiker-Ehepaar Elke und Wolfgang Fabri gegründet und seitdem organisiert und geleitet. Das Ensemble setzt sich aus professionellen Musikern zusammen. Holzbläser, Streicher und Tastenspieler bilden den Kern des Kammerorchesters.

caterva musica ist im Ruhrgebiet zuhause und hebt sich hier durch ihre historische Aufführungspraxis ab. Die Mitglieder spielen auf originalen oder nach historischen Vorbildern rekonstruierten Instrumenten, die den besonderen Klang im Zusammenspiel ergeben.

Weitere Infos unter:

www.caterva-musica.de

Pressekontakt:

caterva musica e.V.

Frau Elke Fabri

Turfstr. 21

45899 Gelsenkirchen

fon ..: 02368695006

email : fabri@caterva-musica.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Adipositas & Diabetes-Studie: Lifespin kooperiert mit Leipziger Forschungszentrum für Zivilisationskrankheiten