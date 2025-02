Baros Maldives: Ostereiersuche unter Wasser

Wer die klassische Ostereiersuche am Ostersonntag einmal völlig anders erleben möchte, der ist auf Baros Maldives im Nord-Malé Atoll genau richtig.

Hier wird der heimische Garten gegen das renommierte Hausriff der privaten Koralleninsel getauscht und der Indische Ozean so während der Osterfeiertage noch bunter.

Die Osterfeiertage sind für viele Menschen eine wichtige Verschnaufpause im Jahreskalender und nicht wenige nutzen die freien Tage, um auf Reisen zu gehen. Die wenigsten Oster-Urlauber dürften allerdings erleben, worauf sich die Gäste von Baros Maldives freuen dürfen. Zwar wäre auf der 350 x 300 m2 privaten Koralleninsel ausreichend Platz zur Ostereiersuche an Land, doch Außergewöhnliches ist auf Baros Maldives selbstverständlich.

Once in a Lifetime: Ostereiersuche mit Schnorchel & Co.

Am Ostermorgen lädt die Insel ihre Gäste ein, ausgestattet mit Schnorchel und Flossen, der Ostereiersuche unter Wasser zu frönen. Ein Erlebnis, das für die meisten zur Kategorie „Once in a Lifetime“ zählen und vielen Gästen noch sehr lange in Erinnerung bleiben dürfte.

Leicht zu sehen, dürften die bunten Ostereier, die das Meeresbiologen Team von Baros Maldives wie von Zauberhand im Morgengrauen versteckt, allerdings nicht sein, denn das Hausriff zählt zu einem der schönsten der gesamten Malediven. Nur natürlich, dass sich hier neben farbenfrohen Korallen auch viele verschiedene, bunte Fische tummeln, die die neuen Unterwasserwelt-Besucher begrüßen möchten.

Zurück an Land dürfen die selbst gefundenen Ostereier dann endlich geöffnet werden. Ohne Frage werden dabei einige Überraschungen und Souvenirs zu Tage kommen, um die Erinnerung an dieses besondere Erlebnis im Herzen zu bewahren.

Wer lieber über Wasser bleibt auf den warten Programmpunkte wie der Easter Chocolate Workshop, der Easter Market sowie die traditionelle Ostereiersuche auf der Insel.

Über Baros Maldives

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen, tropischer Vegetation, einem exzellenten Hausriff und dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen) gliedern sich perfekt in die Natur der kleinen Privatinsel ein.

Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants und zwei atmosphärischen Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch. Die Divers Baros Maldives PADI-Tauchstation bietet alles rund ums Tauchen und stimmt seine Unterwasser-safaris individuell auf die Gäste ab. Gemeinsam mit Meeresbiologen aus dem Marine Center lernen Gäste beim Schnorcheln im Hausriff mehr über das sensible Ökosystem und seine zahlreichen Bewohner. Privates Dinner auf der naheliegenden Sandbank oder eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang mit Champagner und Canapés sind weitere Highlights eines Aufenthalts auf Baros.

Mit dem Schnellboot dauert der Transfer zum internationalen Flughafen von Malé lediglich 25 Minuten. Baros wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen von Gästen und Reisespezialisten für die hochwertige Ausstattung und hervorragenden Service geehrt und ist Mitglied der Small Luxury Hotels Of The World.

Website: www.baros.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Starling PR

Frau Isabel Schleiwies

Thalkirchner Straße 27

80337 München

Deutschland

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : mail@starling-pr.com

Pressekontakt:

Starling PR

Frau Isabel Schleiwies

Thalkirchner Straße 27

80337 München

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : mail@starling-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Siegeszug der Atomkraft