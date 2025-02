Valentinstag: Chef Joel’s Melting Moment aus der Maasai Mara liefert Dessert zum Dahinschmelzen

Der Valentinstag ist die perfekte Gelegenheit, Liebe durch kulinarische Köstlichkeiten auszudrücken.

Chef Fredrick Joel Ndungu, Dessert-Experte im luxuriösen Mara Plains Camp von Great Plains Conservation in Kenia, hat ein unwiderstehliches Rezept kreiert: Chef Joel’s Chocolate Melting Moment. Ein Dessert, das mit seiner kühnen, geheimnisvollen und geschmacklich explosiven Komposition für eine unvergessliche romantische Erfahrung sorgt.

„Es ist ein kühnes, geheimnisvolles und romantisch explosives Dessert, das wunderbar mit verschiedenen Saucen und Kompotten harmoniert. Ich habe mich entschieden, es mit einer seidigen hausgemachten Butterscotch- und Schokoladenganache zu kombinieren, um die knusprigen Haferkeks-Streusel perfekt zu ergänzen. Perfekt zubereitet ist dies eine buchstäblich explosive Delikatesse für die Geschmacksknospen“, so Chef Joel.

Das Rezept für den perfekten Valentinstag

Zutaten für die Schokoladenkugeln und die Karamell-Soße:

400 g dunkle Schokolade

110 g Milchschokolade

300 ml Sahne

4 Eigelb

2 EL Zucker

216 g Puderzucker

¼ Tasse Wasser

100 g ungesalzene, geröstete Erdnüsse

2 EL cremige Erdnussbutter

8 frische Himbeeren

75 g Butter

1/3 Becher Sahne

100 g brauner Zucker

Nach Belieben Extras:

wie Kakaopulver zum Bestäuben oder Himbeeren als Dekoration

Benötigte Utensilien:

Silikonform, Schneebesen, Pfanne

Dieses exklusive Dessert vereint luxuriöse Zutaten und raffinierte Aromen zu einer süßen Liebeserklärung. Wer sich nach einer außergewöhnlichen kulinarischen Erfahrung sehnt, kann sich von Chef Joels Rezept inspirieren lassen und den Zauber des Mara Plains Camp in die eigene Küche holen.

Herstellung der Schokoladenkugeln

1. Die Schokolade über einem Wasserbad oder in der Mikrowelle 30 Sekunden lang schmelzen, bis sie vollständig geschmolzen ist.

2. Gießen Sie die Schokolade über die Silikonformen und stellen Sie die Silikonformen in den Gefrierschrank, bis sie vollständig ausgehärtet sind. (ein wenig für die Dekoration übrig lassen)

3. In der Zwischenzeit Milchschokolade, 220 ml Sahne, Eigelb, Zucker und Wasser über dem Wasserbad verrühren, bis die Masse dick und glänzend ist, und zum Abkühlen beiseite stellen.

4. Die Erdnüsse in einer Pfanne vorsichtig schwenken, bis sie aromatisch und knackig sind. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Die Nüsse grob hacken.

Karamell-Soße

1. Braunen Zucker karamellisieren und dann 80 ml erwärmte Sahne hinzugeben, um ein Auskristallisieren zu verhindern, und mit einem Schneebesen verrühren.

2. Die kalte Butter dazugeben und weiterschlagen, bis die gesamte Butter in den Karamell eingearbeitet ist, und beiseite stellen.

Zusammensetzen

1. Die Hälfte der bereits fest gewordenen Schokoladenformen herausnehmen und zunächst mit Erdnussbutter und Karamellsauce füllen, dann die gehackten Nüsse darüber streuen. (Ein paar Nüsse zur Dekoration zurücklassen)

2. Nehmen Sie die bereits ausgehärteten, aber leeren Schokoladenformen langsam aus dem Silikon und verwenden Sie eine heiße Oberfläche, um die Ränder zu schmelzen und die halben Tassen zu einem gefüllten Melting Moment Kuppel zusammenzufügen.

Präsentation:

Ein guter Moment zum Dahinschmelzen sollte seinem Namen gerecht werden, daher muss die Temperatur beim Servieren angemessen sein, damit er beim Verzehr seine Wirkung entfaltet. Die Kugel mit Kakaopulver bestäuben und mit der restlichen geschmolzenen Schokolade und Karamellsauce beträufeln und mit den gehackten Nüssen bestreuen. Mit frischen Himbeeren garnieren und das Dessert genießen.

Über das Mara Plains Camp

Das Mara Plains Camp ist eines der exklusivsten Safari-Camps in Kenia und Teil von Great Plains Conservation. Es bietet Gästen ein luxuriöses Erlebnis im Herzen der Maasai Mara mit spektakulären Wildtierbeobachtungen, nachhaltigem Luxus und außergewöhnlicher Gastfreundschaft. Die Küche im Camp ist bekannt für ihre kreativen und exquisiten Speisen, die aus frischen, lokalen Zutaten zubereitet werden.

Feiern Sie die Liebe mit einem kulinarischen Meisterwerk und lassen Sie sich von der Magie Afrikas verzaubern!

Für weitere Informationen über das Mara Plains Camp und einer unvergesslichen Safari-Erfahrung besuchen Sie www.greatplainsconservation.com

