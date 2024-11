Geheimtipp VALSEGG Eggile – Gourmettempel in exklusivem Chaletdorf

Das Chaletdorf Valsegg birgt einen kulinarischen Schatz zwischen seinen 17 Chalets: sein eigenes À la Carte-Restaurant.

Voll ausgestattete Chalets – modern, pur und zugleich warm und gemütlich designt – schenken den Gästen von Valsegg während ihres Urlaubs in der Südtiroler Bergregion Gitschberg-Jochtal viel Freiheit und Privatsphäre. Sie können sich darin wie in einem Ferienhaus einrichten und mit einer vollausgestatteten Küche auch selbst versorgen. Aber der Wunsch von den Inhabern Magdalena und Gregor Lanz war es ihre Feriengäste zu verwöhnen und so bringt morgens eine Valsegg-Frühstücksfee alles, was es für einen gesunden und geschmacksbetörenden Start in den Tag braucht, zur vereinbarten Zeit direkt ins Chalet. Tischlein-Deck-Dich auf Valsegg-Art: Von der Tischdecke über den Kerzenschein bis hin zu liebevoll angerichteten Tellern. So können die Gäste Köstlichkeiten in aller Privatheit genießen. Aber auch am Abend wollten die Gastgeber das Verwöhnprogramm fortsetzen und niemand sollte sich ins Auto setzen müssen, um auswärts zu speisen.

So entstand die Erfüllung des Traums eines Restaurants auf höchstem Niveau als Ergänzung zu den Valsegg Chalets. Die kulinarischen Kreationen im Eggile sind facettenreich, überraschend und immer köstlich. Inspiriert von den Schätzen der Südtiroler Natur – bodenständig, frisch, regional, saisonal – serviert das Eggile á-la-carte-Geschmackserlebnisse. Die Kunst der Gemüseverwertung wird in Südtirol seit Generationen zelebriert. Und so verwundert es nicht, dass der Valsegg-eigene Gemüse- und Kräutergarten Hauptlieferant für die verführerischen Gerichte ist. Das Fleisch der Gerichte kommt aus eigener Landwirtschaft – mit natürlicher Haltung und freiem Auslauf in intakter Bergnatur, biologischer Fütterung und mit kurzen Transportwegen. Valseggs Chefkoch Michael Tschurtschenthaler mit Team lässt die Gaumen durch tannengrüne Wälder streifen, über Berggipfel fliegen und tief ins Meer tauchen. Inspiriert von den Schätzen der Südtiroler Natur und den Preziosen, die in den südlichen Regionen Italiens gedeihen.

Zum vinologischen Portfolio des Restaurants Eggile gehören 115 exzellente Weine. Die kommen zu 95 Prozent aus Südtirol. Einen besonderen Fokus legt Sommelier Max dabei auf das Eisacktal. Als traditionsreiches und zugleich nördlichstes Anbaugebiet Italiens hat diese Region unglaublich Spannendes zu bieten. Die Winzerfamilien überraschen mit viel Sinn für Innovationen und Zeitgeist, ohne dabei die Tugenden wie Handwerk und Eleganz außer Acht zu lassen. Auf die Gäste warten Weinverkostungen und Degustationsmenüs.

Und nach dem Dinner? Da lässt man sich liebend gerne an der Waldbar nieder, wo Inhaber Gregor feine Cocktails und Absacker wie seinen Alpen Gin kredenzt. Das gilt auch für die Gäste, die ihr Abendessen lieber mit Zimmerservice in ihrem Chalet einnehmen wollen (ohne Aufpreis). Die Urlauber haben die Freiheit und den Luxus täglich zu entscheiden, nach was ihnen ist.

www.valsegg.it

