VALSEGG: Entspannter Urlaub für alle Hunde-Freunde

Die meisten Hundebesitzer haben ihren Freund auf vier Pfoten am liebsten auch im Urlaub an ihrer Seite.

Eine entsprechende Unterkunft zu finden, ist oft nicht leicht. Gerade mit dem Anspruch, dass sich nicht nur der Mensch verwöhnen lassen möchte, sondern auch Bello sich wohlfühlen soll und nicht gestresst den Großteil des Tages allein in einem kleinen Hotelzimmer verharren muss. Gut, dass es Hideaways wie das Südtiroler Valsegg gibt. Hier sind Mensch und Hund nicht nur herzlich willkommen, sondern auch bestens versorgt.

Wenn ein paar freie Tage anstehen, dürfen sich Gäste der 17 Valsegg-Chalets im kleinen Bergdorf Vals inmitten der Ski- und Almenregion Gitschberg Jochtal auf gut 1300m Höhe auf eine Wohlfühloase freuen, die das ursprüngliche Leben und puren Luxus vereint.

Am Waldrand gelegen hören die Gäste schon am frühen Morgen beim Aufstehen die Vögel zwitschern und die Murmeltiere pfeifen. Sie wohnen in einem Chalet auf 2 Etagen und genießen die Vorzüge eines Ferienhauses mit viel Platz, Privatsphäre, sogar eigener Küche und Private Spa. Zugleich werden sie umsorgt wie in einem exklusiven Hotel: ein reichhaltiges Südtiroler Bergfrühstück aus regionalen und hausgemachten Qualitätsprodukten serviert das Team von Valsegg direkt ins Chalet. Das Abendessen kann im Valsegg-Restaurant Eggile eingenommen werden, aber ebenso – ohne Aufpreis – und gerne auch mit mehreren Gängen und exzellenter Weinbegleitung ins Chalet geordert werden – im Hintergrund knistert der Kamin und die Lieblingsmusik läuft über die Lautsprecher.

Für Urlauber mit Hund ein Geschenk, die Schnuffelnase beim Essen nicht allein im Zimmer lassen zu müssen, und dennoch selbst verwöhnt und umsorgt zu werden. Ein Hundekorb und Hundenapf ist obligatorisch, spart Reisegepäck, dazu liegt eine weiche Kuscheldecke parat. Die Auslaufmöglichkeiten rund um Valsegg sind schier unerschöpflich: Wiesen und Wälder, Flüsse und Seen, Abenteuer wie Seilbahnfahren und Trekking mit Alpakas. Und was, wenn es für Herrchen und Frauchen auf die Piste zum Skifahren, zur Wohlfühl-Massage oder Yoga-Session geht und ihr treuer Freund kann nicht mit? Dann kümmert sich das Team von Valsegg gerne um ihn: wann soll er sein Futter bekommen, wann ist Zeit für die Gassi-Runde oder einfach ein Leckerli und eine Streicheleinheit? Das Hundesitting kann jederzeit an der Rezeption angefragt werden.

Als zusätzlichen Luxus für alle Hundebesitzer finden Gäste ab sofort das Luft Chalet mit 130qm Wohnfläche und 135qm Garten komplett eingezäunt wieder. (https://www.instagram.com/reel/DAv3QHEA4Es/?igsh=MXR3ZzhhMDJidHdodg==)

www.valsegg.it

(C) Luca Zuccolo

