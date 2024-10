Goldminenaktien mit Potenzial

2024 erreicht der Goldpreis immer neue Rekordhöhen. Chancen bieten sich bei Goldminenaktien.

Noch immer sind die Goldaktien dem Goldpreis noch nicht so richtig gefolgt. Hier könnte noch großes Potenzial für Gewinne stecken, denn viele Goldbergbauaktien sind noch deutlich unterbewertet. Den ersten Zinsschritt hat die Fed nun hinter sich und weitere Lockerungen werden erwartet, dieses und auch nächstes Jahr. Gold als Wertsicherungsmittel sollte also noch an Attraktivität gewinnen. Etwa ein Viertel der weltweiten Goldnachfrage kommt von den Zentralbanken. Im ersten Halbjahr 2024 war der Goldhunger der Zentralbanken um rund fünf Prozent höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Mehr und mehr Anleger entscheiden sich in ihrem Portfolio für einen Goldanteil. Bei den US-Finanzberatern beispielsweise haben bisher 71 Prozent einen sehr kleinen oder überhauptkeinen Goldanteil. Nun scheint sich dies zu ändern.

Goldgedeckte börsengehandelte Fonds freuen sich wieder über positive Zuflüsse. Dies gilt sowohl für nordamerikanische als auch für europäische Fonds. Seit Jahresanfang bis zum 1. Oktober ist der Goldpreis um sagenhafte 30 Prozent angestiegen. Jetzt sollte die Performance des Goldpreises eigentlich die Anleger in Sachen Goldminenaktien auf den Plan rufen. Denn bisher haben sie sich mehr unterdurchschnittlich entwickelt. Und das obwohl von Goldminenaktien im Vergleich zum Gold bei einem steigenden Goldpreis überproportionale Gewinne erwartet werden. Aber das ist der Zug, der gerade erst zu fahren beginnt. Im Allgemeinen steigen mit dem Goldpreis nämlich zuerst die großen Goldminengesellschaften im Wert an, auch die Lizenz- und Streamingunternehmen, dann folgen die Juniorunternehmen und die Entwicklungsgesellschaften. Also kein schlechter Zeitpunkt, sich mit Royalty-Unternehmen wie Gold Royalty oder Osisko Gold Royalties auseinander zu setzen.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – ist in Nord- und Südamerika aktiv und rechnet für 2024 mit 13 Millionen bis 14 Millionen US-Dollar an Gesamteinnahmen.

Bei Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/ – liegt der Schwerpunkt auf Gold und Kupfer. Das reichhaltige Portfolio ist auf Nordamerika ausgerichtet. Es glänzt mit einem Royalty auf den Canadian Malartic Complex, eine der größten Goldminen Kanadas.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

VALSEGG: Entspannter Urlaub für alle Hunde-Freunde Solar Hot Stock SolarBank meldet 7 MW-Deal mit Potential auf 24,8 MW. 10,2 Mio. $ Gewinn in nur 9 Monaten – Kaufsignal