Laut dem NYSE Arca Gold Miners Index fielen Goldaktien seit Anfang des Jahres um rund 18 Prozent.

Aktuell scheinen die Goldakten keine so große Anziehungskraft auf Anleger zu haben. Der letzte Höchststand dieser Aktien beim NYSE Arca Gold Miners Index datiert auf August 2020. Heute liegt er rund 42 Prozent niedriger. Umso näher kann eine Trendwende liegen. Denn preissteigernde Faktoren liegen auf der Hand – eine drohende Energie- und Nahrungsmittelkrise, die Inflation, eine mögliche weltweite Rezession und womöglich sich verschlimmernde Feindseligkeiten in Osteuropa. Das alles sind Dinge, die nicht so leicht aus dem Weg geschafft werden können. Allein die Inflation nach unten zu drücken, dürfte mehr als schwierig sein. Durch die lockere Geldpolitik der Zentralbanken sind die Verbraucherpreise wohl schon länger auf dem Weg nach oben gewesen. Auch Anfang der 1980er Jahre gab es eine heftige Inflation. Die US-Notenbank hatte daraufhin die Zinsen auf bis zu 19 Prozent angehoben. Infolgedessen kam es zu einem Höhenflug beim Goldpreis.

Die Realzinsen und Gold stehen in umgekehrter Beziehung zueinander. Wenn in früherer Zeit die Zinsen inflationsbereinigt in den negativen Bereich drehten, dann ging es mit dem Goldpreis normalerweise nach oben. Gold war eben attraktiver dann als etwa Staatsanleihen. Dass bisher ein neues Allzeithoch beim Gold ausgeblieben ist, liegt vermutlich am starken US-Dollar, vergleicht man ihn mit anderen Währungen. Somit steckt Gold, das auf US-Dollar lautet, noch in einem engen Bereich fest. Aber wenn die Trendwende kommt, sollte es sich lohnen in Goldaktien investiert zu sein. Hier könnten sich Aztec Minerals oder GoldMining eignen.

Das Flaggschiffprojekt von Aztec Minerals – https://youtu.be/AKRaByH5xMo – ist das in Mexiko gelegene Gold-Kupfer-Projekt Cervantes. Zusätzlich sind die historischen Tombstone-Liegenschaften in Arizona mit Gold, Silber, Blei und Zink im Portfolio von Aztec Minerals.

GoldMining – https://youtu.be/2zzZJaWEMa0 – erwirbt und erschließt Gold- und Gold-Kupfer-Projekte in Nord- und Südamerika und besitzt darüber hinaus mehr als 20 Millionen Aktien von Gold Royalty.

