BATOS® System – ein nachhaltiger Durchbruch in der Batterietechnologie für Lithium-Ionen-Akkus

Dirk Merz präsentiert das patentierte BATOS® System – ein nachhaltiger Durchbruch in der Batterietechnologie

Darmstadt, 6. Mai 2025 – Der Darmstädter Unternehmer Dirk Merz, Gründer der Premium-E-Bike-Marke Cucuma, präsentiert mit dem BATOS® System (Battery Thermal Optimization & Security System) eine vielversprechende, patentierte Innovation im Bereich der Akku-Technologie. Das Kühlsystem für Lithium-Ionen-Akkus soll laut Merz bis zu 20 % Energie einsparen, die Lebensdauer der Batteriezellen verlängern und die Brandgefahr durch thermische Überhitzung deutlich reduzieren.

Noch wurde das BATOS® System nicht offiziell in Produkten eingesetzt – doch die geschützte Erfindung hat bereits jetzt das Potenzial, die Elektromobilität sicherer, nachhaltiger und effizienter zu gestalten.

Das BATOS® System reguliert die Temperatur innerhalb der Akkus besonders präzise und sorgt so für eine schonendere Zellnutzung. Das Ergebnis: Mehr Reichweite, weniger Energieverlust und eine deutlich verlängerte Lebensdauer – sowohl in E-Bikes als auch in Elektroautos oder stationären Batteriespeichern.

Aktuell arbeitet Dirk Merz zudem daran, das BATOS® System in bestehende E-Bike-Akkus zu integrieren, um auch ältere Batteriesysteme nachhaltiger aufzubereiten und deren Lebenszyklus signifikant zu verlängern.

„Nachhaltigkeit heißt für mich nicht nur emissionsfrei zu fahren, sondern auch Technik zu entwickeln, die mit Ressourcen verantwortungsvoll umgeht“, sagt Dirk Merz. „Das BATOS® System ist eine einfache, kostengünstige und skalierbare Lösung – und sie kann ein wichtiger Baustein für die Zukunft der Elektromobilität werden.“

Ein langlebigerer Akku bedeutet nicht nur geringeren Rohstoffbedarf, sondern auch weniger CO?-Emissionen bei der Produktion und weniger Entsorgungsaufwand – ein deutlicher Fortschritt in Richtung Kreislaufwirtschaft.

Merz ist offen für Partnerschaften: „Ich bin bereit, mit Batterieherstellern und Produzenten zusammenzuarbeiten, um das BATOS® System zur Serienreife zu bringen. Mein Ziel ist es, dass diese Technologie in der Branche als neuer Standard etabliert wird.“

Über Dirk Merz und Cucuma:

Cucuma steht für individuell gefertigte Premium-E-Bikes aus Deutschland, die sich durch Qualität, Komfort und Nachhaltigkeit auszeichnen. Mit dem BATOS® System zeigt Dirk Merz, dass sein Innovationsgeist weit über das Fahrrad hinausgeht – hin zur nachhaltigen Gestaltung der gesamten Elektromobilität.

Kontakt:

Dirk Merz

Tel: 0171 / 5284033

E-Mail: Dirk.Merz@Batos-System.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dirk Merz

Herr Dirk Merz

Otto Röhm Straße 82

64293 Darmstadt

Deutschland

fon ..: 0171 / 5284033

web ..: https://cucuma.com

email : Dirk.Merz@batos-system.com

