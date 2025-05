Gewinner des BVDVA Start-up-Awards 2025

Der Gewinner des BVDVA-Start.up-Awards 2025 steht fest: Die Online-Abstimmung, die bis zum 30.04. lief, hat TakaraMED gewonnen.

Bis zum 30.04. konnte online abgestimmt werden. Der Gewinner steht fest: Gewonnen hat TakaraMED, eine Innovation aus dem Hause der HealthCare Futurists GmbH in Köln. Es geht bei dem Unternehmen um die Zukunft der Medikamentenorganisation. Insgesamt haben sechs Unternehmerinnen und Unternehmer einen Beitrag eingereicht. Es ist der erste Start-up-Award in Verbindung mit dem BVDVA-Kongress. Dieser findet in diesem Jahr am 25./27. Juni in Berlin statt (Steigenberger am Kanzleramt – vis a vis vom Hauptbahnhof).

Jahresveranstaltung der Branche

Der BVDVA-Kongress ist der jährliche Branchentreff des Arzneimittelversandhandels in Deutschland zieht rund 350 Gäste aus der Apothekenwelt, der Pharmaindustrie, dem Logistikbereich, dem Online-Marketing, der Politik und den Medien an. Mit dem Start-up-Award wurde die Zielgruppe aktiv um junge Unternehmen, die innovative Ansätze für die digitale, gesundheitlich-pharmazeutische Versorgung der Zukunft bereithalten, erweitert. Das zweitplatzierte Startup ist Clife. Hier geht es um digitale Lösungen zur personalisierten Gesundheitsprävention im Klimawandel.

„Innovationen und frische Ideen braucht unser Gesundheitswesen und auch die pharmazeutische Versorgung weiterhin. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich danke allen jungen Unternehmerinnen und Unternehmern für Ihren Beitrag und Ihre Teilnahme an diesem ersten Start-up-Award im Rahmen des BVDVA-Kongresses. Glückwunsch an den Abstimmungs-Sieger TakaraMED als digitale Verbindung zwischen Apotheke und Haushalt. Der Wettbewerb vermittelt einen Eindruck, welche Ideen aktuell unterwegs sind. Der Arzneimittelversandhandel sieht sich seit über 20 Jahren als Innovationstreiber im Apothekenwesen. Das wollen wir beibehalten und dafür sorgen, dass Technologien ihren bestmöglichen Beitrag zu einer adäquaten und nachgefragten Versorgung leisten. Allen, die teilgenommen haben oder sich eingebracht haben, gebührt unser Dank!“ Das sagt BVDVA-GF, Udo Sonnenberg; die Idee zu diesem Wettbewerb ist in Zusammenarbeit mit dem Kongress-Medienpartner Unboxing Healthcare gekommen.

Ein Jahr Verbandsmitgliedschaft

Dem Gewinner steht nun eine BVDVA-Förderpartnerschaft für ein Jahr (Wert: 2.750EUR) – inkl. Ausstellerstand beim 19. BVDVA-Kongress 2026 ins Haus. Dem Zweitplatzierten – die Firma Clife GmbH – darf sich auf einen kostenfreien Ausstellerstand 2026 beim Kongress am 11./12. Juni freuen.

Der Bundesverband BVDVA ist ein Interessenverband, der die Interessen von Versandapotheken in Deutschland vertritt. Er setzt sich für die Förderung und Weiterentwicklung des Versandhandels mit Arzneimitteln ein und vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik, Medien und Öffentlichkeit. Der Verband engagiert sich stark für Innovationen im Gesundheitswesen, insbesondere im Bereich der digitalen und pharmazeutischen Versorgung.

