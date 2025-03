Batteriemetalle wie Kobalt, Nickel oder Zink im Visier

Die Elektromobilität und die Elektrifizierung der Welt brauchen bestimmte Rohstoffe.

Ein bedeutender Rohstoff ist das Kobalt. Eines vorweg: Kobalt ist nicht nur ein Bestandteil des Elektromobilitätsbereiches und der Elektronikbranche, sondern es ist auch ein wichtiges Metall für den Verteidigungsbereich. Dort wird es als Bestandteil von Superlegierungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie genutzt. Seit dem 22. Februar hat die Demokratische Republik Kongo, der größte Lieferant von Kobalt, den Export von Kobalt für vier Monate gestoppt. Man will dem Preisverfall des Rohstoffs entgegenwirken. Wurden 2023 rund 238.000 Tonnen Kobalt weltweit produziert, waren es in 2024 deutlich mehr, nämlich 290.000 Tonnen, so das U.S. Geological Survey. Die Exportsperre hat den Preis für Kobalt bereits nach oben getrieben. Aber ob dies auf Dauer reicht, scheint fraglich. Vielleicht wird das Exportverbot verlängert oder es kommt zu einem Exportquotensystem. Im Kongo ist die Kobaltproduktion oft mit schlechten Arbeitsbedingungen verbunden. Und auch wenn derzeit das Angebot an Kobalt groß ist, so dürfte Kobalt aus anderen Regionen wie dem Kongo beliebter sein.

Kobalt und Nickel sind die Rohstoffe, die die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – im großen Nickel-Kobalt Sulfid-Projekt Crawford besitzt. Es befindet sich in Ontario, Kanada. Nickel wird übrigens für die Herstellung von nichtrostenden Stählen und für Nickellegierungen (Edelstahl, wiederaufladbare Batterien) verwendet. Auch Zink und natürlich Kupfer sind wichtige Metalle für die Batteriebranche.

In Saskatchewan, Kanada verfügt Foran Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/foran-mining-corp/ – über zwei hervorragende Projekte, McIlvenna Bay und Bigstone. Diese enthalten Kupfer, Zink, Gold und Silber. Zink ist ein essenzieller Stoff für die Baubranche, die Automobilproduktion und den Maschinenbaubereich.

