Gold wird wieder mehr zu Geld

Idaho hat die staatliche Einkommenssteuer auf Gold und Silber abgeschafft.

Ein Teil der größten Steuersenkung in der Geschichte von Idaho zeigt die Stärke und Bedeutung von Gold und Silber. Denn die Zahl der US-Staaten, die für ihre Bürger Gold- und Silbergeschäfte vereinfachen wollen, hat sich wieder mal erhöht. Nun sind in Idaho alle Nettokapitalgewinne oder -verluste, die der Definition von Edelmetallbarren oder monetarisiertem Edelmetall entsprechen, abziehbar. Eine Umsatzsteuerbefreiung hatte Idaho für den Kauf von Edelmetallen bereits seit längerem. Damit wird die Bedeutung von Gold und Silber als Geld gestärkt. Und in inflationären Zeiten wie diesen freuen sich die Einwohner über Einkommenssteuersenkungen. Gold ist auch das einzige Geld, das in der US-Verfassung erwähnt wird. Nun ist Idaho der 14. Staat ohne Einkommenssteuer auf Gold und Silber.

Die Bedeutung von Gold und auch Silber als sichere Häfen scheint noch weiter zu wachsen. Nicht zuletzt ursächlich sind die Sorgen über die US-Wirtschaft. Hat doch nun auch der amtierende US-Präsident angedeutet, dass eine mögliche Rezession aufgrund seiner Politik kommen könnte. Ängste und Unsicherheiten steigen also, was dem Goldpreis in die Hände spielt. Ein weiterer Grund für die Stärke des Goldpreises dürften die Netto-Zuflüsse in die Gold-ETFs sein. Diese waren im Februar so groß wie seit knapp drei Jahren nicht mehr. Investoren setzen also auf Gold und das nicht nur in den USA, sondern aktuell auch in China. Dort stiegen die Bestände der Gold-ETFs um fast 19 Prozent an. Gold behält seinen Wert in Krisenzeiten oder steigert ihn sogar, anders sieht es bei den Währungen aus, die für einen Kaufkraftverlust sorgen. Als Beimischung zu physischem Gold sind Goldminen-Aktien überlegenswert. Zu den qualitativ hochwertigen Werten dürften Calibre Mining oder Southern Cross Gold gehören.

Calibre Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ – ist ein führender mittelgroßer Goldproduzent, aktiv in Nord-, Mittel- und Südamerika. In 2024 wurde die Rekordmenge von mehr als 240.000 Unzen Gold produziert. Und vermutlich wird die Goldmine Valentine noch dieses Jahr das erste Gold produzieren. Interessierte Anleger sollten den bereits bekannt gegebenen Zusammenschluss von Calibre Mining und Equinox Gold beachten.

Southern Cross Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – verfügt über das Sunday Creek Projekt im australischen Bundesstaat Viktoria, das als hervorragende und hochgradige Explorationsentdeckung gilt. Als Nebenprodukt ist Antimon enthalten. Weitere Projekte liegen in Australien und Queensland.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -).

