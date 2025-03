Weltgrößte Rohstoffmesse zog mehr als 27.000 Teilnehmer an

Die Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) war wieder ein Magnet.

Auf dem einflussreichsten Kongress der Branche gab es mehr als 1.100 Aussteller und einen neuen Besucherrekord. Technologie-Fortschritte, Unternehmenspräsentationen, die neuesten Markteinblicke und vieles mehr wurden auf der Messe vorgestellt. Ein wettbewerbsfähiger, verantwortungsvoller und nachhaltiger Mineralsektor steht im Blickpunkt. Auch nächstes Jahr wird die PDAC wieder stattfinden. Ihre Wurzeln reichen bis ins Jahr 1932 zurück. Gold, Silber und Kupfer, Rohstoffe, die nah an ihren Allzeithochs liegen, waren neben vielen anderen Mineralien im Interesse der Besucher. Aktuell kam noch das Zölle-Thema angesichts von Rohstoffpreisen und -bedarf hinzu. Rohstoff-Werte werden aus der Sicht von Anlegern immer interessanter, da viele Aktien im Hinblick auf die steigenden Rohstoffe deutlich unterbewertet sind.

Nicht nur das beliebte Gold, auch Silber sollten Investoren auf dem Schirm haben. Übrigens ist in 14 Sprachen das Wort für Silber und für Geld identisch. Silber hatte eine enge Verbindung zu Währungssystemen. Heute ist es besonders die steigende industrielle Nutzung, die Silber so wertvoll macht. Und Silber ist wie Gold ein Schutz vor Krisen und Unsicherheiten. Manche Prognosen sehen für den Silberpreis zwischen 2026 und 2028 neue Höchststände voraus. Schließlich führt die Unverzichtbarkeit von Silber in Hightech-Branchen seit Jahren zu einem Silberdefizit. Der Goldpreis, geht es nach der Charttechnik, steht vermutlich vor einer weiteren Aufwärtsphase. Die Rally ist noch intakt. Da gefallen Aktienwerte wie Fortuna Mining (Gold und Silber) oder Osisko Development.

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – produzierte 2024 eine Rekordmenge von fast 370.000 Unzen Gold und mehr als 3,7 Millionen Unzen Silber in seinen fünf aktiven Minen in Westafrika und Lateinamerika.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– möchte ein mittelgroßer Goldproduzent werden. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Goldprojekt Cariboo in Kanada, das Goldprojekt San Antonio in Mexiko und das Tintic-Projekt in den USA.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -).

