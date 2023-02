Batterierohstoffe wie Lithium rücken in den Fokus

Nicht nur die deutsche Wirtschaft strebt nach einer sicheren und nachhaltigen Verfügbarkeit von Rohstoffen.

Die Entwicklungen auf dem Lithiummarkt gewinnen an Dynamik. E-Mobilität wird großgeschrieben und diese funktioniert nur mit den Lithium-Ionen-Batterien. Lithium, das weiße Gold, steht bei Anlegern daher hoch im Kurs. Verkauf und Produktion konventioneller Verbrennungsmotoren sollen in diversen Ländern in den nächsten Jahren ein Ende finden. Die Produktion der Batterien, noch vor nicht allzu langer Zeit von Südasien dominiert, wird zusehends in den USA und in Europa vorangetrieben. Batteriematerialien wie Lithium sollen die globale Mobilitätswende möglichst nicht wegen Engpässen erschweren. Die Versorgung mit dem notwenigen Lithium ist also ein extrem wichtiger Gesichtspunkt. Aus Australien und Chile kommen rund 75 Prozent der globalen Minenproduktion. Länder wie Argentinien, Kanada oder Brasilien entwickeln sich zu weiteren wichtigen Lithium-Produzentenländern. Grundsätzlich wird damit gerechnet, dass Lateinamerika seinen Anteil an der Lithiumproduktion ausbauen wird. Auch Bolivien, Serbien oder Mexiko kümmern sich um den Nachschub in Sachen Lithium.

Verarbeitungskapazitäten müssen erhöht werden. Und beim Lithium muss auch Batteriequalität vorhanden sein. Besonders hochwertiges Lithium gibt es zum Beispiel im sogenannten Lithium-Dreieck, etwa in Argentinien, wo Alpha Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/play/nachrichten-mit-victoria-gold-calibre-mining-consolidated-uranium-cypress-development-und-alpha-lithium/ – zwei sehr aussichtsreiche Projekte betreibt.

Für die USA dürften vor allem Lithiumprojekte im eigenen Land von Interesse sein. Hier kommt Century Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/play/nachrichten-mit-victoria-gold-calibre-mining-consolidated-uranium-cypress-development-und-alpha-lithium/ – (vormals Cypress Development) ins Spiel. Das Unternehmen besitzt in Nevada zu 100 Prozent das Clayton Valley Lithiumprojekt. In naher Zukunft hat das Unternehmen die Machbarkeitsstudie und das Genehmigungsverfahren im Blickpunkt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Alpha Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/alpha-lithium-corp/-) und Century Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/century-lithium-corp/ -).

