Bauherrenbefragungen als Input für die Außendarstellung des Bauunternehmens nutzen

Das ist eine ausgezeichnete Strategie. Eine gezielte Befragung von Bauherren liefert nicht nur Feedback zur internen Optimierung, sondern auch Inhalte für die Außendarstellung Ihres Unternehmens.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie die Ergebnisse der Bauherrenbefragung optimal für Ihr Marketing nutzen können:

1. Befragungsdesign und Fokus

Stellen Sie sicher, dass Ihre Fragen darauf abzielen, Informationen zu gewinnen, die für potenzielle Neukunden relevant sind.

Zum Beispiel:

o Wie würden Sie die Kommunikation mit unserem Team bewerten? (Skala 1-5)

o Welche Vorteile/Verbesserungen hat das neue Gebäude für Sie gebracht?

o Wurden Ihre Erwartungen erfüllt oder übertroffen?

o Warum haben Sie sich für unser Unternehmen und nicht für die Konkurrenz entschieden?

o Was würden Sie Freunden über uns erzählen?

o Wo sehen Sie noch Optimierungspotenzial?

2. Verwertbare Inhalte generieren

Extrahieren Sie aus den Antworten die nützlichsten und authentischsten Marketing-Assets.

A. Die Power der Zitate (Testimonials)

Verwertung:

o Wählen Sie die stärksten, prägnantesten Aussagen aus. Ideal sind Zitate, die ein spezifisches Problem oder einen Zweifel adressieren, den potenzielle Neukunden haben könnten (z.B. „Wir waren besorgt wegen der Einhaltung des Budgets, aber [Ihr Unternehmen] hat Wort gehalten.“).

o Einsatz:

Auf Ihrer Website (Startseite, Leistungsseiten), in Broschüren und auf Social Media. Verwenden Sie, wenn möglich, ein Foto des Bauherrn (mit Einverständnis).

B. Erfolgsgeschichten (Case Studies)

o Verwertung:

Wandeln Sie die Ergebnisse der Befragung in detaillierte Projektberichte um. Struktur:

1. Herausforderung des Bauherrn (Problemstellung).

2. Lösung durch Ihr Unternehmen (Ihre Expertise/Strategie).

3. Ergebnis (Zitate, Zahlen, Einhaltung von Zeit/Budget).

o Einsatz: Als eigene Unterseite auf der Website, in Ihrem Portfolio oder als PDF-Download.

C. Statistiken und Fakten

o Verwertung:

Aggregieren Sie die Skalenfragen zu überzeugenden Zahlen: „85% unserer Kunden würden uns weiterempfehlen“, „Durchschnittliche Abweichung vom Budget: 8%“.

o Einsatz:

Als Trust-Element (Vertrauenssiegel) auffällig auf der Website platziert, z.B. unter der Überschrift „Deshalb wählen uns unsere Kunden“.

3. Integration in die Außendarstellung

Bauen Sie die gewonnenen Inhalte gezielt in Ihre Marketingkanäle ein.

Website

o Eigene Seite für Referenzen/Bewertungen: Sammeln Sie hier alle Testimonials und Case Studies.

o Über-uns-Seite: Nutzen Sie die Alleinstellungsmerkmale, um Ihre Unternehmensphilosophie zu unterstreichen („Kunden schätzen unsere Transparenz, weil…“).

o Leistungsseiten: Verknüpfen Sie jede Leistung (z.B. Rohbau, Schlüsselfertigbau) mit passenden Zitaten von zufriedenen Kunden dieses Leistungsbereichs.

Social Media

o Post-Serien: Erstellen Sie eine fortlaufende Serie wie „Kundenstimme der Woche“ oder „Das sagen unsere Bauherren“.

o Video-Interviews: Wenn möglich, führen Sie kurze Video-Interviews mit den Bauherren durch, da diese eine sehr hohe Authentizität vermitteln.

Printmaterialien

o Broschüren: Integrieren Sie die stärksten Zitate und die wichtigsten Kennzahlen prominent auf der Rückseite oder im Innenteil.

o Angebotsdokumente: Fügen Sie eine Seite mit relevanten Case Studies ein, die zum angefragten Projekt passen.

Wichtig:

Holen Sie immer eine schriftliche Einverständniserklärung (idealerweise schon in der Befragung) für die Nutzung von Namen, Zitaten und Bildern ein. Das ist essenziell für die rechtliche Sicherheit.

Fazit:

Die Bauherrenbefragung verwandelt subjektive Zufriedenheit in objektive Marketing-Argumente. Sie nutzen damit das glaubwürdigste Marketing-Instrument überhaupt: die echte Stimme des Kunden.

Zu diesem Thema empfehlen wir Ihnen auch einen Besuch unserer Plattform:

WWW.BAUHERREN-PORTAL.COM

Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH)

Kontakt: 021 31-742 789-0 oder 0172-213 26 02 Mail: vdb@bauherrenreport.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 02131 – 74 27 890

fax ..: 02131 – 74 27 894

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Eine Bauherrenbefragung verwandelt subjektive Zufriedenheitsgefühle in objektive und einsetzbare Marketingargumente. Sie nutzen damit das glaubwürdigste Marketinginstrument überhaupt: die echten Stimmen Ihrer Bauherren.

Pressekontakt:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

fon ..: 02131 – 74 27 890

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Latex reparieren, reinigen und pflegen – Meurers Service sorgt für langlebige Latex-Kleidung Die Gold/Skiticket-Ratio enthüllt neuen Rekord