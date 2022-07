Mit dem Marketing von Gestern ist die Zukunft des Bauunternehmens nicht zu meistern

Kundenerwartungen ändern sich. Märkte, Produkte und Dienstleistungen ändern sich. Marketing im Haus- und Wohnungsbau muss endlich nachziehen.

Es sollte sich in den Instrumenten entsprechend dem Kundenverhalten anpassen. Besser noch, einen Schritt im Voraus zu sein.

Weg von klassischen und hin zu relevanten Themen

Nicht nur dass mehr und mehr werbliche Aktivitäten digitalisiert und ins Internet verlagert werden. Auch deren Inhalte und Botschaften ändern sich gewaltig. Die Schönfärbereien aus Imagebroschüren & Co. holen keinen Bauinteressenten ab. Sie interessieren Keinen mehr. Das gilt auch für das Eigenlob und die vielen Komplimente, die manch ein Bauunternehmer sich auf seiner Homepage selbst macht. Solche Selbstverherrlichungen sind out.

Bauinteressenten suchen Erfahrungen

Eines steht fest: Bauinteressenten wollen heutzutage entscheidungsrelevante Informationen bekommen. Sie suchen knallharte Fakten, um ihre Entscheidung gut abzusichern. Dazu gehören Kundenstimmen, Rezensionen und Qualitätsbewertungen von erfahrenen, bereits übergebenen Bauherren.

Entscheidungsrelevante Fakten sind gefragt

Solche knallharten Fakten sind am besten über eine Bauherrenbefragung zu bekommen. Eine zielführende Befragung der Bauherren wird in schriftlicher Form angefertigt. Dann beinhaltet diese alle relevanten Fragen zur Planung, Organisation, Ausführung und Nachsorge des Bauunternehmen inklusive seiner Nachunternehmer. Auch die Qualität der Zusammenarbeit und der Kommunikation wird abgefragt.

„Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben; es ist zu wenig Zeit, die wir nutzen“ (Unbekannt)

Für die Organisation und Durchführung einer solchen Befragung gibt es preiswerte Spezialisten wie zum Beispiel die BAUHERRENreport GmbH aus Kaarst, die bundesweit arbeitet. Sie führt schriftliche Bauherrenbefragungen durch, die den Ansprüchen von Bauinteressenten genügen.

Qualitäts-Berichterstattung generiert Qualitäts-Erlebniswelt

Liegen die Ergebnisse in Form von Rückläufern auf dem Tisch, werden diese ausgewertet und mit Texten und Grafiken im Internet veröffentlicht. Dort werden sie von Bauinteressenten bereits sehr früh in den ersten Recherchen auf der Anbieter-Homepage, in PR-Portalen, eigenen Qualitäts-Blogs, Kundenforen oder in den sozialen Medien des Unternehmens wahrgenommen. Das verstärkt die Motivation von Bauinteressenten zur persönlichen Kontaktaufnahme.

Vertrauensbildung von Anfang an

Ergebnisse aus Bauherrenbefragungen tragen erheblich zu einer ersten und wichtigen Vertrauensbildung bei. Sie geben Bauinteressenten mehr Orientierung und zusätzliche, persönliche Sicherheit. Dadurch unterstützen sie nachhaltig die Vertriebsarbeit der Fachberater im Bauunternehmen.

Bedürfnisse und Erwartungen von Bauinteressenten besser bedienen

Bauinteressenten erwarten ein Plus an persönlicher, fachlicher und finanzieller Sicherheit von ihrem zukünftigen Baupartner. Mehr jedenfalls als Wettbewerber anbieten. Über veröffentlichte Ergebnisse aus Bauherrenbefragungen bekommen sie dieses. Sie als Bauunternehmer können die Erwartungen Ihrer Bauinteressenten erfüllen, indem sie verbindliche Beurteilungen übergebener Bauherren zu den Qualitäts- und Serviceleistungen Ihres Bauunternehmens im Internet veröffentlichen.

Qualitätsinformationen kommunizieren

Gemeint sind konkrete, nachvollziehbare Ergebnisse aus Qualitäts-Bewertungen, Referenzbefragungen sowie Rezensionen und Empfehlungen erfahrener Bauherren. Wenn diese auf der Homepage und an anderen Stellen im Netz von Bauinteressenten gefunden werden, werden diese schon in einer sehr frühen Phase der Recherche zielführend bedient.

Fazit:

Mit einem veröffentlichten und gut verschlagworteten Qualitätsprofil in der Außendarstellung generieren Bauunternehmer sichtbare Inhalte bei Google & Co. Diese sind für die Entscheidung ihrer Zielgruppe zur Kontaktaufnahme relevant. Mit digitalem Qualitäts-Marketing verbessern Sie als Bauunternehmer ihr Ranking, erzeugen mehr Aufmerksamkeit und steigern die Attraktivität ihres Bauunternehmens. Die Sichtbarkeit im Internet führt zur Wahrnehmung konkreter, aussagefähiger Qualitätsmerkmale. Diese erzeugen eine scharfe Qualitätsabgrenzung und generieren Potenzial für neue Bauinteressenten sowie zusätzlichen Absatz und Umsatz. Budgets für konventionelle Werbemittel können ohne Folgewirkung teilweise oder ganz gestrichen werden.

Verantwortlich: Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH)

PS: Lassen Sie Ihr Bauunternehmen von einem im Internet sichtbaren Kompetenz-Profil zur scharfen Abgrenzung von Wettbewerbern inklusive der Senkung allgemeiner Werbekosten profitieren.

Unser Angebot: Bauqualität belegen und so einzigartig darstellen, dass aus dieser ein Blickfang mit Sogwirkung für das gesamte Einzugsgebiet wird.

In Zusammenarbeit mit dem ifb Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH ermittelt, zertifiziert und veröffentlicht die BAUHERRENreport GmbH die Zufriedenheit übergebener Bauherren mit deren Baupartner. Über das Qualitätssiegel „GEPRÜFTE BAUHERREN-ZUFRIEDENHEIT“ auf der Homepage des geprüften Anbieters werden Bauinteressenten dann direkt zu dessen Ergebnissen im BAUHERREN-PORTAL geführt.

Wenn Ihr Bauunternehmen mit repräsentativen Qualitäts- und Serviceleistungen unverwechselbar aus der Masse hervorstechen und über eine Alleinstellung scharf vom Wettbewerb abgegrenzt werden soll, melden Sie sich einfach bei uns. Für die Zukunft Ihres Unternehmens könnte das eines der wichtigsten Gespräche werden.

Sie erreichen uns unter 021 31 – 742 789-0. Oder schreiben Sie uns eine Mail: welcome@bauherrenreport.de. Wir melden uns dann gerne bei Ihnen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 02131 742 7890

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

