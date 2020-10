Wie Bauunternehmen ihr Ranking in Suchmaschinen wie Google & Co. verbessern

Ein Bauunternehmen sollte heutzutage mit einer erstklassigen Positionierung im Internet sichtbar sein und wahrgenommen werden. Nur dann werden ausreichend profitable Bauaufträge akquiriert.

Die Homepage als Eye-Catcher reicht vorne und hinten nicht

Auch wenn es schwerfällt, das zu glauben: Eine gute Homepage allein reicht heute bei weitem nicht aus, um eine qualifizierte, belastbare Informationsversorgung von Bauinteressenten sicher zu stellen.

Auch die Mitbewerber sind da meistens gut aufgestellt, und wenn nicht, ist das nur eine Frage der Zeit, bis diese aufgeholt haben. Da muss also schon noch mehr kommen!

Bauinteressenten brauchen relevante Informationen

Wenn Bauinteressenten wichtige Parameter in Verbindung mit dem Firmennamen eingeben wie etwa „Referenzen“, „Zufriedene Bauherren“, Qualität“, dann muss auf der ersten Seite in den Suchmaschinen auch etwas zu finden sein, was die gezielte Recherche im Ergebnis inhaltlich zielführend und ausreichend bedient.

Homepage wichtig, aber nicht entscheidungsrelevant

Ganz wichtig ist natürlich, dass die Homepage bei den Treffern auch dabei ist. Allerdings: Sie ist in der Regel ein Produkt aus der eigenen Feder, Das bedeutet auch, dass diese oft mit Eigenlob und Selbstverherrlichung bespickt ist, was von Bauinteressenten dann auch so bewertet wird.

Außerdem beschreibt sich nahezu jedes Bauunternehmen als Qualitätsanbieter, was die Bedeutung dieses Wortes erheblich mindert.

Crossmediale Qualitätsberichterstattung

Bauunternehmen dagegen, die ihre Qualitäts- und Serviceleistungen durch ihre Bauherren bewerten, extern zertifizieren und anschließend crossmedial veröffentlichen lassen, sind da deutlich im Vorteil.

Das schafft einerseits einen deutlichen Qualitätsabstand zu Wettbewerbern und sorgt im Ranking dafür, dass solche Qualitätsberichte auf den vordersten Plätzen in den Suchmaschinen zu finden sind. Die Veröffentlichungen sind umso wirksamer, wenn sie Zwischenüberschriften und eine Verschlagwortung derselben enthalten.

BAUHERRENreport GmbH: Unterstützung für echte Qualitätsanbieter

Ein Weg, das Ranking in Suchmaschinen stark zu verbessern, führt über die Zusammenarbeit mit der BAUHERRENreport GmbH. Diese holt in Zusammenarbeit mit dem ifb Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH schriftliche, repräsentative Qualitätsbefragungen übergebener Bauherren des letzten Jahres ein, lässt diese auswerten und zertifizieren und veröffentlicht die Qualitätsergebnisse anschließend an vielen Stellen im Internet.

Für über Qualitätsbewertungen von Bauherren geprüfte Bauunternehmen bedeutet das, dass diese mit relevanten Keywords im Internet immer auf den vordersten Plätzen der Suchmaschinen stehen und sicher gefunden werden.

Verantwortlich: Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH)

In Zusammenarbeit mit dem ifb Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH ermittelt, zertifiziert und veröffentlicht die BAUHERRENreport GmbH die Zufriedenheit übergebener Bauherren mit ihrem Baupartner. Über das Qualitätssiegel „GEPRÜFTE BAUHERREN-ZUFRIEDENHEIT“ auf der Homepage des jeweiligen Anbieters werden Bauinteressenten direkt zu den Ergebnissen im BAUHERREN-PORTAL geführt.

Wenn Sie Ihr Bauunternehmen mit repräsentativen Qualitäts- und Serviceleistungen unverwechselbar aus der Masse hervorheben und über eine Alleinstellung scharf vom Wettbewerb abgrenzen wollen, melden Sie sich einfach bei uns. Für die Zukunft Ihres Unternehmens könnte das eines der wichtigsten Gespräche werden.

Sie erreichen uns unter 021 31 – 742 789-0. Oder schreiben Sie uns eine Mail: welcome@bauherrenreport.de. Wir melden uns dann gerne bei Ihnen.

Mehr Informationen finden Sie in unseren Qualitäts-Blogs:

WordPress Jimdo Blogspot und im PR-Portal der Wirtschaft,

… und natürlich im BAUHERREN-PORTAL bei unseren Kunden wie z.B. bei der EKB Massivhaus GmbH, Mönchengladbach, der Euro Massiv Bau GmbH, Duisburg, der Verfuß GmbH, Hemer und Köln, der Roth Baumeisterhaus GmbH, Germersheim, der Idea Dein Haus GmbH, Gera und Leipzig, der MHB Stumm GmbH, Münsingen, der Mutter Systembau AG, Waldshut-Tiengen, der Wirtz & Lück Wohnbau GmbH, Langenfeld und Solingen, der Wegener Massivhaus GmbH, Paderborn, der Meisterbau GmbH Teltow, Potsdam, der OSTRAUER Baugesellschaft mbH, Ostrau und Dresden, der cedehaus GmbH, Biedenkopf, der Grund Invest GmbH & Co. KG, Paderborn, der Ökowert PlanProjekt GmbH & Co. KG, Dresden, der Klee Haus Baupartner GmbH, Dessau-Roßlau, der Kreativ Massivhaus GmbH, Landau, der MHEL Massivhaus GmbH, Merseburg und Leipzig, der Plan-Concept-Massivhaus GmbH, Bonn, der PICK PROJEKT GmbH, Neuss, Grevenbroich und Düsseldorf, der reinsch:massivhaus GmbH, Bad Nauheim oder der VARWICK Architektur GmbH, Steinfurt und Münster.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 02131 – 74 27 890

fax ..: 02131 – 74 27 894

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Ein Weg, das Ranking in Suchmaschinen sicher zu verbessern, führt zur Zusammenarbeit mit der BAUHERRENreport GmbH. Diese holt in Zusammenarbeit mit dem ifb Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH schriftliche, repräsentative Qualitätsbefragungen übergebener Bauherren des letzten Jahres ein, lässt diese auswerten und zertifizieren und veröffentlicht die Qualitätsergebnisse anschließend an vielen Stellen im Internet.

Pressekontakt:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

fon ..: 02131 – 74 27 890

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vorteile von Empfehlungsmarketing für den Vertriebserfolg im Haus- und Wohnungsbau