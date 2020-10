Mehr Akquisitions- und Vertriebserfolg im Haus- und Wohnungsbau: Sicherheit schafft Vertrauen

Ohne einen Vertrauensaufbau ist, von Zufällen abgesehen, im privaten Haus- und Wohnungsbau kein erfolgreiches Geschäft zu betreiben.

Was aber bedeutet das? Und wie kann ein Vertrauensbildungsprozess mit Bauinteressenten nachhaltig initiiert und bis zum erfolgreichen Abschluss eines Bauvertrages unterstützt werden?

Der klassische Auftritt im Internet

Alles beginnt mit dem Internet-Auftritt des Bauunternehmens. Viele Bauunternehmer glauben, dass es reiche, einen Internet-Auftritt durch die Anbieter-Homepage und diverse, digitale Immobilienanzeigen zu haben.

Anbieter ohne erkennbare Abgrenzung

Da allerdings jeder ernst zu nehmende Mitbewerber diese digitalen Kommunikationsmedien auch nutzt, um im Internet präsent zu sein, generieren sie keinen nennenswerten Unterschied. Im Gegenteil verunsichert die Ähnlichkeit in Aufbau und Inhalten mögliche Bauinteressenten eher.

Sicherheit braucht Fakten

Schöne Bilder und taffe Slogans bringen es längst nicht mehr! Lediglich Tatsachen über die bevorstehende Zusammenarbeit können Bauinteressenten die erforderliche Sicherheit geben, die diese suchen. Dabei ist wichtig: Je glaubwürdiger die Quelle, aus der die Fakten berichtet werden, desto besser.

Vertrauen braucht Sicherheit

Die glaubwürdigste Quelle, die über die Qualitäts- und Serviceleistungen eines Bauunternehmens glaubwürdig berichten kann, besteht aus erfahrenen, übergebenen Bauherren. Die haben die Zusammenarbeit vom ersten Augenblick an persönlich erlebt und können sie dementsprechend beurteilen. Deren Qualitätsbewertung schafft eine sichere Vertrauensbasis.

Weg über Bauherren-Befragung

Um zuverlässige Informationen von der Basis zu generieren, empfiehlt sich die Durchführung einer schriftlichen Befragung der Bauherren, z.B. des letzten Übergabejahres. Schriftlich deshalb, weil jede positive Bewertung dann nicht nur authentisch, sondern auch vorzeigbar ist. Das sind hoch relevante Informationen für Bauinteressenten, denen diese trauen und damit auch vertrauen.

Veröffentlichung der Ergebnisse im Internet

Ergebnisse von Bauherrenbefragungen können im Netz an vielen Stellen veröffentlicht werden. So auf der eigenen Homepage, in PR-Portalen, Blogs, Foren und in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook & Co. Die Reichweite im Netz generiert eine enorme Sichtbarkeit, so dass die Ergebnisse aus Qualitätsbewertungen sicher wahrgenommen werden.

Vorteile für alle Beteiligten

So wird über Bauherrenbefragungen mehr Sicherheit für Bauinteressenten geschaffen, die ihnen bei der Orientierung und Entscheidungsfindung hilft.

Bauunternehmen profitieren auf der ganzen Linie:

o Scharfe Qualitätsabgrenzung von Wettbewerbern

o Erkennbare Position als Qualitätsanbieter

o Deutlich mehr Bekanntheit durch die Reichweitensteigerung

o Zusätzliche, qualifizierte Bauinteressenten

o Mehr und zusätzliche Bauaufträge

Fazit:

Bauinteressenten wollen da abgeholt werden, wo sie stehen. Ihr Ansinnen ist es, mehr persönliche Sicherheit zu bekommen, als Wettbewerber ihnen zu geben in der Lage sind. Verkäufer können dieser Erwartung entsprechen, indem sie Qualitäts-Bewertungen, Referenzen und Empfehlungen übergebener, erfahrener Bauherren systematisch in ihr Akquisitionskonzept einbauen.

Verantwortlich: Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH)

