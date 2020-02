Bauunternehmen erweitert Firmensitz mit ELA Containern

Büros und Restaurant für neue Mitarbeiter

Die Baubranche boomt – das gilt insbesondere auch für das Unternehmen LEONHARD WEISS aus Satteldorf in Baden-Württemberg. Während der baulichen Erweiterung des Firmensitzes werden zusätzliche Mitarbeiter für rund 14 Monate in einer Raumlösung in Containerbauweise von ELA untergebracht.

In der dreigeschossigen, 1.080 Quadratmeter großen Anlage finden sich in den Obergeschossen Büro- und Besprechungsräume, Aufenthalts und Sanitärräume, während das Firmenrestaurant im Erdgeschoss untergebracht ist. Alle Räume sind durch Split-Klimageräte zu heizen und zu kühlen.

Die Anlage besteht aus 60 ELA Premiumcontainern unterschiedlicher Funktion, die beispielsweise als Flure, innenliegendes Treppenhaus, voll ausgestattete Küchen oder Technikräume zum Einsatz kommen. Großzügige Fensterflächen und verglaste Außen-Doppeltüren sorgen für eine helle und freundliche Atmosphäre. Die Bodenbelagskombination aus PVC und Nadelfilz ist funktional und komfortabel zugleich.

Die Lieferung der gesamten Raummodule erfolgte durch mehrere ELA Lkw mit Ladekran. Zur exakten Ausrichtung und statischen Sicherheit kamen bei der Montage mobile Betonfundamente und Bodenplatten zum Einsatz.

„Natürlich haben wir auch diese Anlage wieder schlüsselfertig übergeben“, sagt ELA Area Sales Manager Stefan Fett. „Wenn ein Kunde über viele Jahre regelmäßig mit uns zusammenarbeiten möchte, ist das für uns das größte Kompliment“ sagt Fett. So sei das auch bei LEONHARD WEISS. „Ich denke, dass auch in diesem Fall wieder eine große Rolle gespielt hat, dass unsere Lösungen bekanntermaßen wirtschaftlich, effizient und nachhaltig sind“, so Fett. Full-Service von der Planung bis zur Montage vor Ort sei ein wesentlicher Erfolgsfaktor für ELA Container.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Michael Schmidt

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : marketing@container.de

Der emsländische Familienbetrieb ELA hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 30.000 transportablen Einheiten ist ELA Container der Spezialist, wenn es um mobile Räumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 70 Speziallastkraftwagen mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und eine fachgerechte Montage. ELA ist mit 15 Standorten und über 850 Mitarbeitern, darunter 40 mobile Fachberater, weltweit vertreten und stellt somit eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. Den jeweiligen ELA Ansprechpartner findet man auf der Website www.container.de.

Pressekontakt:

ELA Container GmbH

Herr Michael Schmidt

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : marketing@container.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Herman Miller und Logitech G entwickeln gemeinsam leistungsstarke und ergonomische Gaming-Lösungen