Bauzaunplanen im Angebot: Individuelle, Sicherheits- & Veranstaltungsbauzaunplanen.

Bauzaunplanen – Werbung, die sich lohnt. Bei uns erhalten Sie individuelle Bauzaunplanen in hoher Qualität. Die Produktion erfolgt bei uns in Wangen im Allgäu durch unser Team. Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner.

Doch wieso sollten Sie zu einer Bauzaunplane greifen? Es sprechen verschiedene Gründe dafür, zum einen dienen sie als Sichtschutz. Man nennt sie daher auch gerne Sichtschutzplane.

Wie oben schon genannt, handelt es sich bei Bauzaunplanen auch um Werbeträger. Ihre persönliche Werbung, welche Ihr Unternehmen repräsentiert, kann auf einer Plane aufgedruckt werden. Besonders auf Baustellen sind Sichtschutzplanen im Einsatz. Man bekommt dabei zwei in eins: Schutz für die Bauarbeiter vor fremden Blicken, als auch ein Werbemittel, um Aufmerksamkeit zu bekommen.

Individuelle Planen

Weiterer Vorteil ist, dass man die Planen so bedrucken kann, wie man es möchte. So sind Sichtschutzplanen vielfältig einsetzbar. Sie können auch zur Sicherheit dienen, denn auf ihr können wichtige Sicherheitshinweise abgebildet werden. Auf diese Weise kann man Unfälle reduzieren beziehungsweise vermeiden.

Durch die Möglichkeit die Motive frei zu wählen, sind Bauzaunplanen auch im eigenen Garten verwendbar. Einfach persönliches Wunschmotiv auswählen und wir fertigen Ihre individuelle Plane an. Es besteht aber auch die Möglichkeit, eines unserer fertigen Motive zu wählen. Verschönern Sie Ihren Garten mit gemütlichen Motiven und schützen Sie sich gleichzeitig vor unerwünschten Blicken der Nachbarn.

Wie man sieht, sind Bauzaunplanen vielseitig einsetzbar, egal ob als Sichtschutz, Deko oder als Werbeträger für Events.

Material: Meshgewebe (Netzplane), 300g/m² wetterfest und winddurchlässig, Brandschutzklasse B1

Bedruckung: Einseitig 4-farbiger Digitaldruck, mit lichtbeständigen und wetterfesten Druckfarben.

Konfektion: Rundum randverstärktes Material, alle 50 cm geöst.

Werbeplanen sind ein wirksames Werbemittel, um Kunden zu erreichen. Sie sind in der Regel aus strapazierfähigem Material hergestellt und können sowohl drinnen als auch draußen aufgehängt werden. Sie eignen sich besonders für den Einsatz an Gebäuden, Zäunen und Laternenmasten. Wir bieten Werbeplanen im Format 2 × 1 Meter an, welche sehr praktisch sind, um Werbung zu machen. Eine gute Lesbarkeit ist hierbei garantiert. Bei uns erhalten Sie aber auch Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Vorteile

Ein Vorteil von Werbeplanen ist, dass sie eine große Fläche zur Verfügung stellen, auf der eine Botschaft präsentiert werden kann. Dadurch kann eine hohe Sichtbarkeit erreicht werden, was besonders wichtig ist, um Aufmerksamkeit auf ein Produkt oder eine Dienstleistung zu lenken. Zudem kann durch die Wahl von Farben und Schriftarten ein hoher Wiedererkennungswert erzielt werden. Die Werbeplane ist kann auch immer wieder verwendet werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mendel Print Design

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

Deutschland

fon ..: 07522 97 37 0

web ..: http://www.deutscher-digitaldrucker.de

email : info@mendel-printdesign.de

