Gerüstplanen – Aktion bis 30.09.2021

Mendel Printdesign startet eine Aktion mit zwei verschiedenen Aktionspaketen:

Aktionspaket 1: 5 Gerüstplanen inkl. Datenhandling

Aktionspaket 2: 10 Gerüstplanen inkl. Datenhandling

Material: 310g/m² Mesh PVC

Größe: 250 x 207 cm

Druck: Hochwertiger Lösungsmitteldruck 4-farbig

Konfektion: 4 Ösen jeweils in den Ecken

Oben und unten mit Hohlsaum geschweisst, 15 cm rückseitig nicht zusätzlich in der Höhe!

Wozu dienen Gerüstplanen?

Eine Gerüstplane ist vielseitig einsetzbar: Sie dient zum einen als Wetterschutz, dank des robusten Materials. Andererseits dienen Gerüstplanen als Schutz auf Baustellen, denn dort können schnell Staub, Schmutz und Dreck Probleme bereiten. Am Gerüst eines Hauses aufgehängt, kann sie zusätzlich noch als effiziente Werbeplane eingesetzt werden.

Auf einer Gerüstplane kann Werbung einer Unternehmung abgebildet werden, wodurch diese immer gut sichtbar ist. Es gibt viele Gestaltungsmöglichkeiten was Motiv, Farben, etc. angeht. Unsere Sichtschutzplanen werden aus hochwertigen Meshgewebe aus PVC hergestellt und mit bester Qualität bedruckt. Diese passen an jedes Gerüst mit dem Stangenabstand 207 cm.

Gerüstplanen Aktion von Mendel Printdesign

Kaum eine Baufirma stellt ihre Gerüste mehr auf, ohne Sie zusätzlich mit einer Sichtschutzplane auszurüsten. Die Sichtschutzplane, oder auch Gerüstplane genannt, bietet dabei für die Baufirma zahlreiche Vorteile.

Also sichern auch Sie sich diese Vorteile und nutzen Sie unser Aktionsangebot noch bis zum 30.09.2021!! Außerdem bekommen wir neuen Zuwachs – den HP Latex 1500 Drucker mit dem wir Ihre Gerüstplane in Top-Qualität herstellen können. Für mehr Infos lesen Sie gerne unseren Bericht dazu: hier klicken

Hier geht’s zur Aktion: Shop

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

deutscher-digitaldrucker.de

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

Deutschland

fon ..: 0 75 22 97 37 0

fax ..: 0 75 22 97 37 37

web ..: http://deutscher-digitaldrucker.de/

email : info@mendel-printdesign.de

deutscher-digitaldrucker.de® bietet als professionelle Offset- & Digitaldruckerei seit über 20 Jahren die Herstellung von Präsentationssystemen und digital gedruckten Präsentationsflächen. Mit unserer modernen Druckmaschinenausstattung erstellen wir auf einer Produktionsfläche von über 1.000 qm individuelle Printlösungen für unsere Kunden. Unsere vielseitige Produktpalette finden Sie auf unserem Online Druckerei Shop.

