BBQ DAY in Bayreuth: Treffpunkt für BBQ-Feinschmecker

Am Vatertag verwandelte sich die Eventlocation Liebesbier in Bayreuth zum Treffpunkt für BBQ-Liebhaber. Rund 500 Gäste ließen sich von Pitmastern der internationalen BBQ-Szene kulinarisch verwöhnen.

Exzellentes Barbecue im Wohlfühlambiente gab es am Himmelfahrtstag auf dem FIRE&FOOD BBQ DAY in Bayreuth zu erleben. Bekannte Grillmeister wie David Pietralla, Klaus Breinig, Lucki Maurer, Heiko Arndt, Bernd Siefert, Giuseppe Messina, Hawk Blackburn, Big Bubba, Heiko Antoniewicz oder Wolfgang Müller sorgten mit ihren Grillmenüs für abwechslungsreichen, gehobenen BBQ-Genuss. Ob Fleisch, Fisch oder Vegetarisches – für jeden Geschmack war etwas dabei und auch Süßschnäbel konnten mit außergewöhnlichen Dessertkreationen begeistert werden. Die Grillexperten ließen sich bei der Zubereitung gerne über die Schulter schauen und gaben immer wieder wertvolle Grill- und Barbecue-Tipps. Welche Grilltechniken in der Grillsaison 2025 im Trend liegen und welche Grillgeräte dafür am besten geeignet sind, konnten die Besucher ebenfalls entdecken. Ein kleiner Tipp: Wer seine eigenen Gäste nach allen Regeln der Grillkunst verwöhnen will, kommt in diesem Jahr nicht an einer Plancha oder Feuerplatte herum. Ob als Stand-alone-Gerät oder Zubehör für die Feuerstelle im Garten oder den bereits vorhandenen Grill – das Grillen auf der Platte ist rundherum ein köstliches Vergnügen. Angefangen von der unkomplizierten Zubereitungsart über die unwiderstehlichen Aromen, die beim kulinarischen Zusammenspiel mit hohen Temperaturen und aromatischen Flüssigkeiten entstehen bis zur schnellen Reinigung – einfach etwas Handarbeit mit kaltem Wasser und Spatel genügen – es ist die einfachste Art, seine Gäste zu verwöhnen und gleichzeitig für sie da zu sein.

Der BBQ DAY in Bayreuth hat eindrucksvoll gezeigt, wie kulinarische Vielfalt vom und rund ums Feuer Menschen begeistert und zusammenbringt. Weitere Informationen – über den BBQ DAY und angesagte Grill- und BBQ-Trends – unter www.fire-food.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FIRE&FOOD Verlag GmbH

Herr Elmar Fetscher

Am Umspannwerk 10

88255 Baindt

Deutschland

fon ..: +49 (0) 7502 977940

web ..: https://www.fire-food.com

email : redaktion@fire-food.com

Über FIRE&FOOD:

Veranstalter des „FIRE&FOOD BBQ Day“ ist das europäische Grill- und BBQ-Magazin FIRE&FOOD. Seit 2002 befasst sich das Magazin redaktionell konsequent mit allen Teilbereichen rund ums draußen Grillen und Kochen. Von Anfang an ist es FIRE&FOOD-Herausgeber Elmar Fetscher wichtig, den Lesern einen hohen praktischen Nutzwert zu bieten. Ob mit anspruchsvollen Rezepten, informativen Geschichten über Grill- und Essgewohnheiten aus aller Welt, Fachwissen über die unterschiedlichsten Grill- und Barbecue-Tools und Spezialthemen zu allen kulinarischen Bereichen. FIRE&FOOD hat sich in über 20 Jahren zum führenden Medium rund ums „Outdoor Cooking“ entwickelt und Grillen und Barbecue in Europa zum spannenden Ganzjahresthema gemacht.



