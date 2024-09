bbw und VME starten Ausbildungsoffensive 2024

Sechs neue Azubis in die bbw Gruppe aufgenommen

Am 2. September ist die gemeinsame Ausbildungsoffensive 2024 des bbw Bildungswerks der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg mit dem Verband der Metall- und Elektroindustrie Berlin-Brandenburg (VME) und in Zusammenarbeit mit kompetenten Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft an den Start gegangen. Im Rahmen der feierlichen Eröffnungsveranstaltung am Montag im Berliner Haus der Wirtschaft sind sechs neue Azubis in die bbw Familie aufgenommen worden.

„Wir sind stolz darauf, Sie in unserem Team zu haben und freuen uns darauf, Sie in den kommenden drei Jahren auf ihrem Weg zum Berufsabschluss begleiten zu dürfen“, begrüßte Dirk Radtke, Prokurist des bbw Bildungswerks der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg, die jungen Frauen und Männer.

Sie werden als angehende Kaufmänner bzw. Kauffrauen für Büromanagement und Marketing-kommunikation ihr Ausbildungsumfeld in unterschiedlichen Bereichen innerhalb der bbw Gruppe haben und ebenso beim Verband der Metall- und Elektroindustrie Berlin-Brandenburg wertvolle Erfahrungen in ihrem Tätigkeitsfeld sammeln.

VME-Hauptgeschäftsführer Alexander Schirp brachte in seinem Impulsvortrag zur Bedeutung der Ausbildungsoffensive die zukunftsweisenden Aspekte dieser Gemeinschaftsinitiative auf den Punkt und gab den Neuankömmlingen die besten Wünsche zum Berufseinstieg mit auf den Weg.

„Ihr Beruf ist sehr wichtig und hat Zukunft. Wir werden Ihnen die bestmöglichen Ausbildungs-bedingungen bieten, damit Sie sich schnell in all das Neue hineinfinden und auch künftig in der Lage sind, mit Veränderungen umzugehen“, so Alexander Schirp.

„Und seien Sie bitte während ihrer Berufsausbildung selbstbewusst, trauen Sie sich, Ihre Ideen einzubringen, denn wir freuen uns über die neuen Impulse von jungen Menschen, weil sie uns dabei helfen, nicht stehenzubleiben und uns weiterzuentwickeln in einer ohnehin sehr schnelllebigen Zeit.“

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung wurden die Azubis nicht nur „an Bord“ genommen, sondern hatten auch Gelegenheit, ihre Ausbilderinnen und Ausbilder kennenzulernen und sich in alle firmenrelevanten Plattformen und Tools einweisen zu lassen.

Die bbw Gruppe und der VME wünschen den neuen jungen Kolleginnen und Kollegen einen erfolgreichen Ausbildungsstart und -verlauf und werden sie bei der Verwirklichung ihrer beruflichen Ziele nach Kräften unterstützen.

