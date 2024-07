Zwölf neue Optik-Fachkräfte starten ihren Berufsalltag

bbw Fortbildung mit Zertifikat und Arbeitsvertrag abgeschlossen

„Wir brauchen Leute wie Sie, die eine Qualifizierung aufnehmen und sie dann auch erfolgreich abschließen. Sie schaffen sich damit selbst die beste Grundlage für Ihren zukünftigen Berufsweg.

Im Namen der Agentur für Arbeit Berlin Süd gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zu diesem Erfolg und wünsche Ihnen alles Gute“, so Cornelia Schwarz, Geschäftsführerin Operativ.

Im März dieses Jahres ging der bereits sechste Jahrgang der einzigartigen bbw Fortbildung Fachkraft Optik mit 17 Teilnehmenden, die sich beruflich neu orientieren wollten, an den Start. In den zurückliegenden fünf Monaten ließen sie sich am Bildungszentrum der bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung in Berlin-Karlshorst für ihren künftigen Einsatz in der Praxis qualifizieren.

Zwölf von ihnen haben es geschafft und ihre Abschlusszertifikate von bbw Projekmanagerin Petra Gläsel und ihrem Dozenten Bruno Wurst verliehen bekommen. Elf der frisch qualifizierten Fachkräfte haben ihren Arbeitsvertrag schon sicher. Sie werden künftig das Team der ASML Berlin GmbH verstärken.

„Wir freuen uns sehr auf die neuen Kolleginnen und Kollegen und wünschen ihnen einen guten Start. Mit dem bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg und den Arbeitsagenturen und Jobcentern arbeiten wir in dieser Form schon seit sieben Jahren zusammen, um über diese sehr besondere Fortbildungsmaßnahme zur Fachkraft Optik unseren ständig steigenden Bedarf an neuen und zudem gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu decken“, so Arman Taherkhani, Talent Acquisition Advisor bei ASML in Berlin.

ASML (ehemals Berliner Glas) habe in den vergangenen Jahren von 79 Teilnehmenden 61 übernommen. Von ihnen seien 46 Beschäftigte immer noch im Unternehmen tätig und vier hätten eine beachtliche Karriere gemacht und beispielsweise Teamleitungen übernommen.

Die ASML Berlin GmbH gehört neben der Carl Zeiss Meditec AG und der dopa Entwicklungsgesellschaft für Oberflächenbearbeitungstechnologie mbH (dopa Diamond Tools) zu den führenden Berliner Unternehmen der Halbleiterbranche.

Gemeinsam mit diesen Kooperationspartnern hat das bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg in Zusammenarbeit mit Berliner und Brandenburger Arbeitsagenturen und Jobcentern dieses Konzept entwickelt, das dem stetig steigenden Einstellungsbedarf an Fachpersonal gerecht wird und in der Hauptstadtregion einzigartig ist.

„Als zuverlässiger Bildungspartner der Wirtschaft haben wir mit unserem Fortbildungskonzept zusammen mit unseren Projektpartnern eine gute und tragfähige Lösung gefunden, um zielgerichtet Fachkräfte für den Bereich Optik auszubilden. Die Übernahmequote von fast 100 Prozent zeigt, dass wir richtig liegen und viel erreicht haben für unsere Absolventinnen und Absolventen, denen die Unternehmen eine sichere Zukunftsperspektive bieten“, so Regionalbereichsleiterin Berlin der bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH, Heike Zilm.

Absolventin Siri Kaschke bedankte sich im Namen ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter herzlich für diese Fortbildungsmöglichkeit.

Auf die zertifizierten Optik-Fachkräfte warten nun vielfältige Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten im neuen Beruf. So können sie bei der Herstellung von Präzisionsbauteilen für Lithografiemaschinen,

in der Chipherstellung und in der Fertigung von Optiken für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Medizintechnik und Industrie sowie bei der Herstellung von Diamantwerkzeugen eingesetzt werden.

Link zur Fortbildung:

https://www.bbw-gruppe.de/angebote/feinoptiker-in.html

Foto zur Pressemitteilung: bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg

