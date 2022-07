BBX Minerals Limited: Durchgehende Pt-Mineralisierung ab der Oberfläche, Analyseergebnisse – TED 011 und TED 012

BBX Minerals Limited (ASX: BBX) (BBX oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse der Diamantkernbohrungen TED 011 und TED 012 im Rahmen seines Bohrprogramms 2020-21 (Abbildung 1) auf dem Projekt Três Estados (Abbildung 2) bekannt zu geben.

TED 012 enthielt eine durchgehende Platinmineralisierung und stellenweise Iridium- und Rhodiumgehalte ab der Oberfläche bis 31 m und über 19,74 m bis zum Ende der Bohrung in 80,74 m. Die Mineralisierung ist in der Tiefe weiterhin offen.

TED 011 lieferte keine PGM-Gehalte und nur sporadisch geringe Goldgehalte.

Zu den bedeutenden Ergebnissen zählen:

TED-012

– 31 m mit 2,07 g/t 5E PGM 5E PGM bezieht sich auf die Summe von Platin (Pt), Palladium (Pd), Gold (Au), Iridium (Ir) und Rhodium (Rh), ausgedrückt in Einheiten von g/t.

(1,87 g/t Pt, 0,16 g/t Ir, 0,02 g/t Rh und 0,02 g/t Au) ab der Oberfläche, einschließlich:

– 2,69 m mit 4,35 g/t 5E PGM (3,52 g/t Pt, 0,53 g/t Ir, 0,12 g/t Rh und 0,18 g/t Au) ab 3 m und

– 1,65 m mit 3,44 g/t 5E PGM (2,61 g/t Pt, 0,72 g/t Ir und 0,11 g/t Rh) ab 21 m

– 12 m mit 1,95 g/t 5E PGM (1,79 g/t Pt, 0,07 g/t Ir und 0,08 g/t Rh) ab 61 m, einschließlich:

– 2 m mit 5,79 g/t 5E PGM (5,08 g/t Pt, 0,44 g/t Ir und 0,27 g/t Rh) ab 67 m

– 4,24 m mit 3,47 g/t 5E PGM (3,20 g/t Pt, 0,08 g/t Ir und 0,19 g/t Rh) ab 76,5 m bis zum Ende der Bohrung.

Die vollständigen Ergebnisse finden Sie in Anhang 1.

Der Alterationstyp in Bohrung TED 011, der eine intensive Chlorit-Alteration und Karbonatgänge umfasst, unterscheidet sich von dem hämatitischen Alterationstyp, der in den restlichen, zuvor analysierten Bohrungen vorherrscht. Obwohl die Chlorit-Karbonat-Alteration auch im mineralisierten unteren Teil von TED 012 vorhanden ist, ist diese Alteration weniger intensiv als jene in TED 011. Die Chlorit-Karbonat-Alteration scheint jünger zu sein als das Hämatit-Alterationsereignis und könnte möglicherweise zu einer Auslaugung der Edelmetalle geführt haben.

Andre J Douchane, CEO, kommentierte: Als ich die Ergebnisse aus Bohrung TED-011 zum ersten Mal sah, war ich angesichts der Ergebnisse aus allen vorherigen Bohrungen überrascht. Ich habe ein Leben lang mit dieser Art von Vorgängen zu tun gehabt und wusste intuitiv, dass taube Bohrungen bei einer Ressourcenbewertung nicht ungewöhnlich sind. Um jedoch zu verstehen, wie diese spezielle Bohrung erzfrei sein konnte, führte BBX eine detaillierte Überprüfung der Geologie in dieser Bohrung durch. Die Alteration unterschied sich stark von jener, die in den vorherigen Bohrungen beobachtet wurde, und enthielt wahrscheinlich keine Au- oder PGM-Mineralisierung.

Für mich persönlich war das Positive an der tauben Bohrung, dass sie sowohl die Untersuchungsmethode als auch die Ergebnisse der anderen Bohrungen bestätigt, da die vorherige Bohrung (TED-010) signifikante Ergebnisse in Bezug auf den Gehalt enthielt und die nachfolgende Bohrung (TED-012) signifikante Gehalte und Kontinuität aufwies.

Was die nächsten Bohrungen betrifft, so wird das Unternehmen versuchen, die Ergebnisse wöchentlich zu veröffentlichen, sobald sie verfügbar sind, um seinen Verpflichtungen zur kontinuierlichen Offenlegung nachzukommen. BBX stützt sich auf ein engagiertes, aber relativ kleines Team, das über verschiedene Zeitzonen verteilt ist. Infolgedessen werden bestimmte Aufgaben ausgelagert, wie z. B. die Erstellung der Karten und Profilschnitte in unseren Pressemitteilungen und die AA-Ablesung. Leider haben wir keine Kontrolle über die Zeitpläne der externen Mitarbeiter, und die Fertigstellung und Veröffentlichung der Ergebnisse auf wöchentlicher Basis scheint ein angemessener Ansatz zu sein. Dennoch werden wir unser Bestes tun, um so oft wie möglich Ergebnisse zu veröffentlichen, und wir werden sicherstellen, dass wir unseren Verpflichtungen zur kontinuierlichen Offenlegung nachkommen.

Das Unternehmen hat außerdem beschlossen, nach Abschluss der Analysen der für die JORC-Ressource bei Três Estados erforderlichen Bohrlöcher zum Projekt Ema überzugehen und mit der Analyse der Bohrungen aus dem Bohrprogramm 2017 zu beginnen. Ich glaube, jeder würde gerne wissen, was es dort gibt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66802/BBX_071422_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Ziel Adelar – Zusammenfassung der Bohransatzpunkte

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66802/BBX_071422_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Projekt Três Estados

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66802/BBX_071422_DEPRcom.003.png

Abbildung 3. Profilschnitt C-D mit TED 011

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66802/BBX_071422_DEPRcom.004.png

Abbildung 4. Profilschnitt A-B mit TED 012

Bohrlochstandorte

Bohrloch-Nr. Rechtswert Hochwert RL Azimut Neigung Tiefe (m) Konzession Methode

TED-011 225085.00 9198238.00 162,00 0 -90 61,25 880.080/2008 DD

TED-012 224894.00 9198450.00 180,00 0 -90 80,74 880.080/2008 DD

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

André Douchane

Chief Executive Officer

adouchane@bbxminerals.com

Stellungnahme des Sachverständigen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu Analyseergebnissen der Goldmineralisierung in der brasilianischen Region Apuí basieren auf Datenmaterial, das von Herrn Antonio de Castro, BSc (Hons), MAusIMM, CREA, zusammengestellt wurde. Herr de Castro ist über das Beratungsunternehmen ADC Geologia Ltda. als leitender beratender Geologe von BBX tätig. Herr de Castro hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die Berichterstattung über Explorationsergebnisse sowie analytische und metallurgische Testarbeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) befähigen. Herr de Castro stimmt zu, dass der Bericht in der Form und dem Kontext, in dem er erscheint, veröffentlicht wird.

CREA/RJ:02526-6D

AusIMM:230624

Über BBX Minerals Ltd.

BBX Minerals Limited ist ein Mineralexplorations- und Technologieunternehmen, das an der Australian Securities Exchange notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in Brasilien, vor allem im südlichen Amazonasgebiet, einer Region, die nach Ansicht von BBX noch viel zu wenig erforscht ist und ein großes Potenzial für die Entdeckung von erstklassigen Gold- und Edelmetallvorkommen aufweist.

Die wichtigsten Assets von BBX sind die Goldprojekte Três Estados und Ema in der Region Apuí im Bundesstaat Amazonas. Das Unternehmen verfügt über 270,5 km² an Explorationskonzessionen innerhalb der Colider-Gruppe, eines höffigen geologischen Milieus für Gold-, PGM- und Basismetalllagerstätten.

Anhang 1: Analyseergebnisse

Bohrloch-Nr. von bis Au (g/t) Pd Pt Ir Rh 5E PGM (g/t) Lithologie

(g/t) (g/t) (g/t) (g/t)

TED-011 0,00 2,00 0,21 – – – – 0,21 Boden-Saprolith

2,00 4,00 – – – – – – Saprolith-mafisch

4,00 6,00 0,11 – – – – 0,11 Saprolith-mafisch

6,00 8,00 – – – – – – Saprolith-mafisch

8,00 10,00 – – – – – – Saprolith-mafisch

10,00 12,00 0,23 – – – – 0,23 Saprolith-mafisch

12,00 14,00 – – – – – – Saprolith-mafisch

14,00 16,00 – – – – – – Saprolith-mafisch

16,00 18,00 – – – – – – Saprolith-mafisch

18,00 20,00 – – – – – – Saprolith-mafisch

20,00 22,00 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

22,00 24,00 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

24,00 25,30 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

25,30 27,00 0,15 – – – – 0,15 Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

27,00 29,00 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

29,00 31,00 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

31,00 33,00 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

33,00 35,00 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

35,00 37,00 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

37,00 39,00 0,19 – – – – 0,19 Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

39,00 41,20 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

41,20 43,00 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

43,00 45,00 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

45,00 47,00 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

47,00 49,00 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

49,00 51,00 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

51,00 53,00 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

53,00 55,00 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

55,00 57,00 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

57,00 59,00 – – – – – – Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

59,00 61,25 0,20 – – – – 0,20 Mafisch-intensive

Chlorit-Karbonat-Alteration

Bohrloch-Nr. von bis Au (g/t) Pd Pt Ir Rh 5E PGM (g/t) Lithologie

(g/t) (g/t) (g/t) (g/t)

TED-012 0,00 3,00 – – 2,55 – – 2,55 Boden-Saprolith

3,00 5,69 0,18 – 3,52 0,53 0,12 4,35 Boden-Saprolith

5,69 8,00 – – 2,64 0,13 – 2,77 Saprolith-mafisch

8,00 10,00 – – 2,36 – – 2,36 Saprolith-mafisch

10,00 11,77 – – 2,55 – – 2,55 Saprolith-mafisch

11,77 13,00 – – 1,73 0,20 – 1,93 Gabbro-Hämatit-Alteration

13,00 15,00 – – 2,07 – – 2,07 Gabbro-Hämatit-Alteration

15,00 17,00 – – 0,85 0,17 – 1,02 Gabbro-Hämatit-Alteration

17,00 19,00 – – 1,75 – – 1,75 Gabbro-Hämatit-Alteration

19,00 21,00 – – – – – – Gabbro-Hämatit-Alteration

21,00 22,65 – – 2,61 0,72 0,11 3,44 Gabbro-Hämatit-Alteration

22,65 25,00 – – 1,78 0,43 – 2,21 Mafische Brekzien-Hämatit-Alteration

25,00 27,00 – – 1,30 – – 1,30 Mafische Brekzien-Hämatit-Alteration

27,00 29,00 – – – 0,28 – 0,28 Mafische Brekzien-Hämatit-Alteration

29,00 31,00 – – 1,50 – – 1,50 Mafische Brekzien-Hämatit-Alteration

31,00 33,10 – 0,09 – – – 0,09 Mafische Brekzien-Hämatit-Alteration

33,10 35,00 0,08 – – – – 0,08 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

35,00 37,00 – – 1,50 0,15 0,09 1,74 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

37,00 39,00 0,05 – – – – 0,05 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

39,00 41,00 – – – – – – Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

41,00 43,00 – – – – – – Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

43,00 45,00 – 0,11 – – – 0,11 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

45,00 47,00 – – – – – – Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

47,00 49,00 0,05 – – – – 0,05 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

49,00 51,00 0,07 0,09 – – – 0,16 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

51,00 53,00 0,07 0,09 – – – 0,16 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

53,00 55,00 0,07 0,09 – – – 0,16 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

55,00 57,00 – – – – – – Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

57,00 58,60 – – – – – – Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

58,60 59,60 0,20 – – 0,41 – 0,61 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

59,60 61,00 – – – – – – Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

61,00 63,00 – – 1,49 – 0,11 1,60 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

63,00 65,00 – – 1,13 – – 1,13 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

65,00 67,00 – – 0,79 – – 0,79 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

67,00 69,00 – – 5,08 0,44 0,27 5,79 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

69,00 71,00 – – – – – – Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

71,00 73,00 – – 2,26 – 0,12 2,38 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

73,00 75,00 – – 0,51 – – 0,51 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

75,00 76,50 – – – – – – Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

76,50 77,50 – – 3,81 0,35 0,21 4,37 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

77,50 79,00 – – 2,72 – 0,16 2,88 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

79,00 80,74 – – 3,26 – 0,21 3,47 Gabbro-Chlorit-Karbonat-Alteration

