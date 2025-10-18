Beate Glöser mit neuem Speaker-Profil und klarer Botschaft

Beate Glöser präsentiert ihr neues Speaker-Profil im Rahmen des Relaunches der Plattform „Redner-Speaker-Experten“ und setzt dabei ein klares Zeichen für Motivation, Klarheit und Veränderung.

Freiburg, 19. Mai 2026 – Im Zuge des Relaunches der Plattform “ Redner-Speaker-Experten“ von Rednermacher Heinrich Kürzeder präsentiert sich die Redneragentur gemeinsam mit ihren Keynote Speakern in einem modernen, neuen Design. Auch die Vortragsrednerin Beate Glöser ist dort mit einem neu gestalteten Speaker-Profil vertreten und positioniert sich zu den Themen Mut, Motivation, Kommunikation, Klarheit, Erfolg und Leichtigkeit.

Die neue Seite ist dabei weit mehr als ein überarbeitetes Speaker-Profil: Sie steht für einen Weg vom Anpassen zur Sichtbarkeit, vom Funktionieren zur inneren Größe und von Anstrengung zu mehr Leichtigkeit. Gleichzeitig vermittelt sie Motivation, neue Wege zu erkennen und den eigenen Schritt in Richtung Veränderung zu gehen. Damit macht sie sichtbar, wofür Beate Glöser als Keynote Speakerin steht, Menschen und Unternehmen in Veränderungsprozessen zu begleiten und neue Perspektiven für Wachstum und Erfolg zu eröffnen.

Die Erfolgsunternehmerin und Keynote Speakerin Beate Glöser nimmt die Bühne nicht nur mit ihrer starken Präsenz ein, sondern sie inspiriert und berührt Menschen vor allem durch ihren eigenen Lebensweg. Authentisch und nahbar schenkt sie Motivation, eröffnet neue Perspektiven für alle, die offen für Veränderung sind und spricht dabei mit Klarheit und Offenheit über die Herausforderungen, Wendepunkte und Erkenntnisse, die ihren eigenen Weg geprägt haben.

In ihren Vorträgen zu den Themen Motivation, Mut, Leichtigkeit, Ziele, Kommunikation, Klarheit und Erfolg, vermittelt Keynote Speakerin Beate Glöser eine kraftvolle Botschaft: Wachstum muss nicht aus Druck entstehen, sondern darf aus innerer Stärke, klarer Ausrichtung und dem Mut zur Veränderung wachsen. Sie ermutigt Menschen, ihre eigenen Grenzen zu hinterfragen, neue Wege zuzulassen und Erfolg mit mehr Bewusstsein, Vertrauen und Leichtigkeit zu gestalten.

Die Vortragsrednerin richtet sich an Unternehmen, Führungskräfte und Teams, die vor Veränderungen stehen, sich neu ausrichten oder ihr volles Potenzial entfalten möchten. Keynote Speakerin Beate Glöser inspiriert Menschen, die bereit sind ihre Komfortzone zu verlassen, mutige Entscheidungen zu treffen und eine neue Ebene von Selbstvertrauen zu erreichen. Wer Klarheit gewinnen und seine Ziele mit strategischem Mut, aus eigener Motivation und intuitiver Stärke verfolgen möchte, findet in Beate Glöser eine starke Mentorin, die Klarheit schafft und neue Perspektiven eröffnet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greatness Academy GmbH

Frau Beate Glöser

Kaiser-Joseph-Str. 254

79098 Freiburg im Breisgau

Deutschland

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email : info@greatness-academy.de

Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business – und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben – und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden – und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen – im Team wie im Individuum.

Pressekontakt:

Greatness Academy GmbH

Frau Silke Baur

Kaiser-Joseph-Str. 254

79098 Freiburg im Breisgau

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