Happy Life Power Inspiration Day 2026: Wachse mit Klarheit & Mindset

Am 21. März 2026 in Bad Soden: Der Happy Life Power Inspiration Day bietet Impulse, Mindset-Tipps und Beate Glösers Vortrag für mehr Klarheit und persönlichen Erfolg.

Freiburg, 10. März 2026 – Der Countdown läuft: Am 21. März 2026 findet in Bad Soden bei Frankfurt am Main der Happy Life Power Inspiration Day 2026 statt. Das Event verspricht weit mehr als eine klassische Veranstaltung, es wird ein Tag voller Inspiration, wertvoller Begegnungen und kraftvoller Impulse, die zu mehr Klarheit, Motivation und persönlichem Erfolg beitragen können.

Auf der Bühne erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm mit renommierten Speakern, darunter auch die Vortragsrednerin Beate Glöser. Neben inspirierenden Vorträgen bietet der Inspiration Day zudem interaktive Workshops, spannende Aussteller sowie unterhaltsames Edutainment, das Wissen vermittelt und gleichzeitig bewegt.

In ihrem Vortrag „Vom Wünschen zum Erreichen: Leicht durchs Leben“ zeigt Beate Glöser, wie entscheidend die eigene innere Einstellung, Glaubenssätze, Klarheit und Ausrichtung für Erfolg und die Erreichung persönlicher Ziele sind. Die Vortragsrednerin erklärt, wie Mindset und Glaubenssätze den persönlichen sowie beruflichen Erfolg maßgeblich beeinflussen können. Sie vermittelt in ihrem Vortag, wie zielgerichtete Glaubenssätze und eine bewusste innere Einstellung dabei helfen, das eigene Potenzial voll zu entfalten. Dabei betont sie einen zentralen Punkt: Ziele sollten mit Entschlossenheit verfolgt werden, jedoch nicht verbissen, sondern mit Klarheit, Vertrauen und einer gewissen Leichtigkeit.

Wer seine Ziele nicht nur verfolgen, sondern mit Erfolg erreichen möchte, ist beim Happy Life Power Inspiration Day genau richtig. Die Veranstaltung wird von Katja Kaden, Gründerin der SpeakerStars Allianz und von Germany’s Next Speaker Star, ausgerichtet. Über 30 Speaker, rund 15 Workshops und zahlreiche inspirierende Persönlichkeiten sorgen für ein abwechslungsreiches Programm voller Impulse. Der Inspiration Day bietet nicht nur Raum, um an der eigenen inneren Einstellung und persönlichen Glaubenssätzen zu arbeiten, sondern auch die Chance, durch neue Perspektiven, Austausch und Inspiration mehr Klarheit für den eigenen Lebensweg zu gewinnen.

In ihrem Vortrag voller Motivation, Klarheit und Mindset-Tipps zeigt Vortragsrednerin Beate Glöser, wie viel möglich wird, wenn die innere Einstellung stimmt. Sie erklärt, wie individuelle Glaubenssätze entwickelt werden können, die zu den eigenen Zielen passen und den persönlichen Weg nachhaltig unterstützen. Denn Wünsche allein verändern nichts, echter Erfolg entsteht erst, wenn Identität, Standards und klare Ziele zusammenwirken.

Die Expertin für Fülle und Wachstum steht beim Happy Life Power Inspiration Day auf der Bühne und inspiriert mit ihrem Vortrag zu mehr Klarheit und innerer Stärke. Als Vortragsrednerin lädt Beate Glöser dich zudem persönlich zu diesem besonderen Event ein. Wenn du Lust auf einen mitreißenden, inspirierenden und stärkenden Tag hast, sichere dir jetzt dein kostenfreies Ticket.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greatness Academy GmbH

Frau Beate Glöser

Kaiser-Joseph-Str. 254

79098 Freiburg im Breisgau

Deutschland

fon ..: 0761 / 2089595

web ..: https://www.rednermacher.de/redner/motivation-mut-erfolg-leichtigkeit-ziele-beate-gloeser/

email : info@greatness-academy.de

Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business – und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben – und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden – und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen – im Team wie im Individuum.

Pressekontakt:

Greatness Academy GmbH

Frau Silke Baur

Kaiser-Joseph-Str. 254

79098 Freiburg im Breisgau

fon ..: 0761 / 2089595

email : silke@greatness-academy.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Von 0 auf 6-stellige Monatsumsätze und über 20 Mitarbeiter. Kundenstimme HaG Industriereinigung. Wieso du als Handwerksunternehmer in der Krise in Online-Marketing investieren solltest.