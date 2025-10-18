Mit kindlicher Neugier zu Karriere und Wachstum

Der Vortrag von Beate Glöser zeigt, wie man mit Neugier, Mut und Motivation beruflich wächst, Chancen nutzt und die eigene Größe entfaltet.

Freiburg, 25. Februar 2026 – Was in unserer Kindheit ganz selbstverständlich war, möchten viele Erwachsene später am liebsten vermeiden, Veränderung und den Mut, Neues zu wagen. Kinder hingegen stellen ständig Fragen, probieren neue Dinge aus und lernen durch Erfahrung. Sie begegnen neuen Situationen mit Offenheit, Neugier und innerer Motivation. Ihre Neugier ist dabei der Motor für Wachstum und dafür, Schritt für Schritt in ihre eigene Größe zu finden. Sie streben nicht nach sofortiger Perfektion und erlauben sich, Fehler zu machen, denn Rückschläge sind Teil ihrer Entwicklung. Kinder müssen nicht aus jeder Situation als Gewinner hervorgehen, denn für sie zählt das Entdecken, Lernen und Weiterentwickeln mehr als das Gewinnen.

Im Arbeitsalltag ist bei vielen die kindliche Neugier, Leichtigkeit und der Mut verloren gegangen. Neues zu lernen wird nicht mehr als spannender Entwicklungsprozess, sondern als lästige Pflicht erlebt. Häufig blockiert die Angst vor Fehlern, vor dem Scheitern oder davor, nicht als Gewinner dazustehen. Wer sich aus dieser Haltung heraus ständig selbst ausbremst, tritt beruflich auf der Stelle und Motivation sowie Freude schwinden.

In ihrem Vortrag „Das Leben ist ein Kindergarten. Spiel mit!“ zu Motivation, Mut, Karriere, Größe und Gewinnermentalität greift die Rednerin und Unternehmerin Beate Glöser genau diese Themen auf. Sie steht selbst für mutiges Vorangehen, Veränderungsbereitschaft und persönliches Wachstum. Ihre beeindruckende Karriere begann ursprünglich als Pädagogin in einer Kita, heute ist sie erfolgreiche Vortragsrednerin und Gründerin der Greatness Academy. Dort begleitet sie Menschen dabei, mit Mut und Motivation neue Wege zu gehen und Schritt für Schritt in ihre eigene Größe zu finden. Mit ihrer unkomplizierten, klaren und authentischen Art, vermittelt sie ihr Wissen praxisnah und inspirierend. Ihr Vortrag macht Mut, ins Handeln zu kommen, die eigene Komfortzone zu verlassen und den eigenen Karriereweg selbstbestimmt zu gestalten, damit jeder als Gewinner durch sein Leben gehen kann.

Die kindliche Leichtigkeit oder die kindliche Neugier, Erkundungsfreude, forschendes Lernen und intrinsische Motivation geht im Laufe des Erwachsenwerdens bei vielen Menschen verloren und sie gehen vieles nicht mehr so unkompliziert an. Doch gerade im Erwachsenenalter wäre es wichtig, diese Haltung wiederzuentdecken und mit Mut und Motivation die Komfortzone zu verlassen, um neue berufliche oder persönliche Wege auszuprobieren.

Die erfolgreiche Unternehmerin und Vortragsrednerin Beate Glöser begleitet mit der Greatness Academy Menschen dabei, wieder in ihre eigene Größe zu kommen und mit Mut sowie Motivation ihr Leben aktiv zu gestalten. Sie gibt dabei Techniken an die Hand, die die Karriere immer weiterwachsen lassen und hat schon viele Menschen auf dem Weg in ihre eigene Größe begleitet. Ihr Vortrag liefert nicht nur wertvolle Impulse, sondern zeigt auch, wie man aus dem Spiel des Lebens täglich als Gewinner herausgeht.

Der Vortrag von Beate Glöser macht deutlich, wie Motivation, Mut zur Veränderung und ein starkes Mindset zu entscheidenden Erfolgsfaktoren für berufliches Wachstum werden. Er inspiriert dazu, Karriereziele selbstbewusst zu verfolgen und das eigene Potenzial im Beruf voll zu entfalten.

