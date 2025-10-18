Wachstum mit Leichtigkeit in herausfordernden Zeiten

Mit Klarheit, Dankbarkeit und Leichtigkeit persönliche Ziele auch in herausfordernden Zeiten erreichen.

Freiburg, 17. Dezember 2025 – In der eigentlich besinnlichen Vorweihnachtszeit finden immer weniger Menschen echte Ruhe. Weihnachten und der Jahreswechsel stehen bevor, doch viele arbeiten entschlossen ihre langen To-Do-Listen ab und hetzen gestresst durch den Alltag. Statt diese besondere Zeit voller Dankbarkeit, Leichtigkeit und Entschlossenheit zu genießen, stehen sie vor nervenaufreibenden Entscheidungen und bewegen sich unachtsam und erschöpft durch die letzten Wochen des Jahres.

Das wirtschaftliche Wachstum in Deutschland lässt weiterhin auf sich warten und die Wirtschaft ist in eine Rezession gerutscht. Auch für das laufende Jahr sieht es eher nicht nach Wachstum aus, sondern deutet eher auf Stagnation als auf Erholung hin. Diese Entwicklung sorgt bei vielen Menschen für große Unsicherheit. Kommen dann noch fehlende Orientierung, mangelnde Entschlossenheit und Schwierigkeiten bei wichtigen Entscheidungen dazu, steigt der Stress weiter an und plötzlich wirkt alles schwerer als es sein müsste.

In ihrem Vortrag über Orientierung, Entscheidung und Entschlossenheit „Gesundes Wachstum braucht Leichtigkeit“ nimmt Vortragsrednerin Beate Glöser ihr Publikum mit auf eine inspirierende Reise des persönlichen Wachstums. Sie zeigt, dass wir nur dann auf unserem persönlichen Weg die Orientierung behalten und über uns hinauswachsen, wenn Entscheidungen leichtfallen und wir sie mit echter Entschlossenheit verfolgen. Unternehmerin und Vortragsrednerin Beate Glöser vermittelt, wie selbst schwere Entscheidungen an Leichtigkeit gewinnen können und wie wir unsere Vision mit Orientierung und Entschlossenheit vorantreiben ohne verbissen, sondern mit Leichtigkeit dafür losgehen.

Gerade in unsicheren Zeiten gewinnen mentale Gesundheit, Achtsamkeit und Dankbarkeit für das, was ist, immer mehr an Bedeutung. Wir können nicht kontrollieren, was in der Welt oder in der Wirtschaft geschieht, aber wir können unsere innere Haltung verändern und unseren Alltag sowie unser Umfeld stressfreier, dankbarer und leichter gestalten. Die innere Haltung hat einen entscheidenden Einfluss auf unser persönliches Wachstum: Wer dankbar auf die Vergangenheit blickt, kann leichter Wachstum und positive Entwicklung in der Zukunft erreichen.

Die Erfolgsunternehmerin und Vortragsrednerin Beate Glöser stammt aus einfachen Verhältnissen und hat sich mit klarer Orientierung, bewusster Entscheidung tiefer Entschlossenheit und Leichtigkeit konsequent auf den Weg zu ihrer Vision gemacht. Heute hält sie Vorträge auf Kongressen und Festivals, gibt Live-Seminare und inspiriert täglich ihre Online-Community mit wertvollen Impulsen und Insights. Mit Dankbarkeit im Herzen hat sie in den letzten Jahren nicht nur ihr persönliches Wachstum vorangetrieben, sondern ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greatness Academy GmbH

Frau Beate Glöser

Kaiser-Joseph-Str. 254

79098 Freiburg im Breisgau

Deutschland

fon ..: 0761 / 2089595

web ..: https://www.rednermacher.de/redner/motivation-mut-erfolg-leichtigkeit-ziele-beate-gloeser/

email : info@greatness-academy.de

Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business – und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben – und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden – und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen – im Team wie im Individuum.

Pressekontakt:

Greatness Academy GmbH

Frau Silke Baur

Kaiser-Joseph-Str. 254

79098 Freiburg im Breisgau

fon ..: 0761 / 2089595

email : silke@greatness-academy.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Brief des CEOs an die Aktionäre Champagner und Verantwortung – wer ist Philipp Garcia wirklich?