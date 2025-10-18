Motivation, Entscheidungen und Klarheit: Beate Glöser trifft Dirk Rossmann

Dirk Rossmann und Beate Glöser auf dem ShInnovates Festival: Mit Mut, Motivation und Klarheit zu persönlichen und beruflichen Zielen.

Freiburg, 09. Dezember 2025 – Auf dem diesjährigen ShInnovates Festival auf Gut Thansen, sprach der beeindruckende Unternehmer Dirk Rossmann. Der Gründer der Drogeriemarktkette ROSSMANN und SPIEGEL-Bestsellerautor zeigte sich wie gewohnt bodenständig und nahbar und ließ die Festivalteilnehmenden an seiner persönlichen Geschichte teilhaben. Die Keynote Speakerin Beate Glöser, die ebenfalls als Speakerin auf dem Festival auftrat, traf ihn dort zum ersten Mal und war tief beeindruckt von seiner authentischen Art und seiner inspirierenden Lebensgeschichte.

Dirk Rossmann ist neben seinem wirtschaftlichen Erfolg und zahlreichen Auszeichnungen auch für sein soziales Engagement bekannt. Er ist ein Unternehmer, der mit Klarheit und Mut Entscheidungen trifft, die über den eigenen wirtschaftlichen Erfolg hinausgehen. Seine Motivation ist nicht nur wirtschaftlich zu wachsen, sondern er engagiert sich für Kinder und Familien und setzt sich für soziale Gerechtigkeit und den Klimaschutz ein. Aus seiner Sicht sind diese Themen, Ziele einer verantwortungsvollen Gesellschaft und er betont das nachhaltiger Erfolg auf einer ehrlichen Kommunikation und Menschlichkeit beruht. Er inspiriert dazu Verantwortung zu übernehmen und mit Mut und Klarheit zu handeln.

Auch Beate Glöser legt den Fokus auf Klarheit vor allem in der Kommunikation. In ihrer Keynote zu Motivation, Entscheidung, Mut „Klarheit im Kopf, Leichtigkeit im Herzen“ spricht Keynote Speakerin Beate Glöser darüber, wie Wachstum mit Leichtigkeit und Sinn verbunden werden kann und was für zukünftige nachhaltige Entscheidungen relevant ist. Sie macht in ihrer Keynote auf der Bühne die Kraft von Entscheidungen und Motivation erlebbar und veranschaulicht mit Leichtigkeit und ihrer authentischen Art warum Unternehmen eine glasklare Vision brauchen. Keynote Speakerin Beate Glöser zeigt auf, welche Entscheidungen zu ihren Zielen geführt haben und warum eine direkte Kommunikation und Klarheit in Unternehmen so wichtig sind.

Der Unternehmer Dirk Rossmann teilt sein langjähriges Wissen nicht nur als Keynote Speaker auf der Bühne. Er hat in den letzten Jahren bereits fünf Bücher veröffentlicht. Neben seiner erfolgreichen Thriller-Reihe und einem Sachbuch, gibt seine Autobiografie Einblicke in seine persönlichen Höhen und Tiefen sowie seine Motivation. Immer wieder betont er, wie entscheidend klare Entscheidungen und Durchhaltevermögen sind, um sowohl persönliche als auch berufliche Ziele erfolgreich zu erreichen.

Beate Glöser inspiriert Menschen in ihren Keynotes oder bei der Zusammenarbeit, ihre Motivation zu aktivieren, mutige Entscheidungen zu treffen und mit Klarheit ihre Ziele zu erreichen. Sie arbeitet mit praxisnahen Methoden und gezielter Kommunikation, genau die Kompetenzen, die auch für Unternehmer wie Dirk Rossmann zentral sind.

