BVMID würdigt herausragende Mindset-Expertin: Martina Kurz

In der Arbeitswelt voller Tempo und Komplexibilität wird eines zunehmend entscheidend: Menschen, die innerlich klar sind und bewusst handeln. Genau da setzt Martina Kurz an!

St. Johann in Tirol/München, 2025. Die Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland (BVMID) zeichnet Martina Kurz in diesem Jahr mit dem Award 2025 als Expertin für Mindset, Mentaltraining und wertebasierte Klarheit aus. Die Auszeichnung würdigt eine Stimme, die Unternehmen in Zeiten des Wandels besonders unterstützt.

Martina Kurz ist seit Jahren als Speakerin, Mentaltrainerin und Expertin für Persönlichkeitsentwicklung tätig. Ihre Arbeit verbindet mentale Stärke, innere Orientierung und gelebte Werte mit praxisnahen Impulsen für den beruflichen Alltag. In Keynotes und Workshops vermittelt sie, worauf es jetzt ankommt: Stabilität trotz Veränderung, klare Entscheidungen, emotionale Intelligenz, gesunde Grenzen und Fokus aufs Wesentliche.

„In einer Welt rasanter Veränderungen verlieren Menschen oft den Kontakt zu sich selbst – und Unternehmen verlieren dadurch Energie, Kreativität und Fokus. Meine Mission ist es, Teams und Führungskräfte zurück zu ihren Werten, ihrer inneren Klarheit und einer kraftvollen Haltung zu führen“, erklärt Martina Kurz.

Mit ihrer authentischen, menschlichen und zugleich klaren Art setzt sie Impulse, die Teams stärken und Unternehmen voranbringen. Ihre Vorträge wirken nachhaltig, weil sie Wissen mit Transformation verbindet und dazu anregt, selbstbewusst Entscheidungen zu treffen, innere Stabilität aufzubauen und Herausforderungen mit klarer Haltung zu meistern.

Der BVMID-Award unterstreicht die Relevanz ihrer Arbeit für Mittelstand und Wirtschaft. Unternehmen, die Martina Kurz buchen, erhalten eine Expertin, die psychologische Einsichten, Emotionalität, mentale Werkzeuge und tiefgehende Wertearbeit verknüpft – und damit Impulse setzt, die über den Vortrag hinaus wirken.

Für Unternehmen, die Mitarbeitende stärken, Kultur weiterentwickeln und Klarheit in Zeiten des Wandels fördern möchten, ist Martina Kurz mit ihren Keynotes, Impulsvorträgen und individuellen Workshops eine empfehlenswerte Wahl.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Martina Kurz

Frau Martina Kurz

Neureithweg 4

6380 St. Johann in Tirol

Österreich

fon ..: +43 6705572805

web ..: https://expertenportal.com/martina-kurz

email : kontakt@martina-kurz.com

Martina Kurz ist als Speakerin, Mentaltrainerin und energetische Ausbilderin tätig. Mit Fokus auf mentale Stärke, innere Klarheit und wertebasierte Leadership unterstützt sie Unternehmen und Führungsteams dabei, Stabilität, klare Entscheidungen und emotionale Intelligenz in Zeiten des Wandels aufzubauen. Einzelsitzungen bietet sie in ihrer Praxis in St. Johann, als auch online an.

Pressekontakt:

Martina Kurz

Frau Martina Kurz

Neureithweg 4

6380 St. Johann in Tirol

fon ..: +43 6705572805

email : kontakt@martina-kurz.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Motivation, Entscheidungen und Klarheit: Beate Glöser trifft Dirk Rossmann Helping Hands Academy e.V. „together for a better future“ Hilfe zur Selbsthilfe in Gambia