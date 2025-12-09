Helping Hands Academy e.V. „together for a better future“ Hilfe zur Selbsthilfe in Gambia

„together for a better future“: Helping Hands Academy e.V. nun gemeinnützig – Reichen Sie eine helfende Hand! Geben Sie Kindern in Gambia eine Zukunft.

Königshügel, 09.12.2025 – Die Helping Hands Academy e. V. freut sich, bekannt zu geben, dass sie mit Bescheid vom 24. November 2025 offiziell die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt Kiel erhalten hat. Der Verein ist seit dem 17. Juli 2025 im Vereinsregister eingetragen.

Dieser wichtige Schritt in Deutschland, kurz nach der offiziellen Gründung des Vereins, stärkt die formelle Struktur und Transparenz der Organisation, die bereits seit 2018 über ihre ursprüngliche „Mutter“-Organisation, die Helping Hands Academy in Gambia, aktiv ist.

Mit der erfolgreichen Anerkennung in Deutschland festigen wir unsere Basis in Europa. Um unsere Unterstützungsnetzwerke und die Finanzierung der Projekte in Gambia weiter zu stärken und auszuweiten, arbeiten wir aktuell intensiv an der formellen Registrierung der Helping Hands Academy auch in Italien. Wir gehen davon aus, dass dieser wichtige Schritt zur Gründung unseres unabhängigen Ablegers in Italien, der in enger Partnerschaft mit dem deutschen e.V. zusammenarbeiten wird, Mitte Januar 2026 erfolgreich abgeschlossen sein wird. Damit maximieren wir unsere Reichweite und Wirkung nach dem Motto: „together for a better future“.

Die Anerkennung ermöglicht es dem Verein nun, für Spenden und Mitgliedsbeiträge, die für die satzungsmäßigen Zwecke zugewendet werden, Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen) nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck auszustellen. Dies macht die Unterstützung für Spender in Deutschland steuerlich absetzbar.

Kernmission: Hilfe zur Selbsthilfe und Leid lindern

Der Helping Hands Academy e. V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke, die sich primär auf die Unterstützung bedürftiger Gambier – insbesondere Kinder,

Jugendliche und Frauen – in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Entwicklungszusammenarbeit konzentrieren.

Unser strategischer Fokus liegt auf:

– Linderung der Not und Förderung der Gesundheit: Wir streben danach, Armut, Leid und Hunger zu reduzieren und die öffentliche Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern.

– Nachhaltige Bildung (Hauptfokus): Wir fördern Bildung und effiziente Berufsausbildung, um Begünstigten ein nachhaltiges, ausreichendes Einkommen und langfristige finanzielle Unabhängigkeit zu ermöglichen.

– Bekämpfung der Ursachen von Migration: Durch die aktive Schaffung lokaler Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten wirkt der Verein dem verzweifelten Mangel entgegen, der zur irregulären Migration führt.

– Tierschutz: Zusätzlich werden Maßnahmen zum Schutz von Tieren und zur Reduzierung von Tierleid umgesetzt.

Zu den konkreten Maßnahmen gehören der Aufbau und Betrieb von Schulen und Bildungseinrichtungen, die Schaffung auskömmlicher Arbeitsplätze für Jugendliche, die Stärkung der beruflichen Fähigkeiten bedürftiger Frauen, die Unterstützung der medizinischen Versorgung sowie die Beschaffung und der Transport lebenswichtiger Hilfsgüter und medizinischer Materialien nach Gambia.

Ein Beispiel unserer Arbeit: Vor kurzem konnten wir eine erfolgreiche Spendenaktion für Gesundheit in Gambia abschließen. Wir organisierten und verschifften eine große Menge notwendiger Hygieneartikel wie Einmalschürzen, Handschuhe, Gesichtsmasken sowie Hände- und Flächendesinfektionsmittel. Diese wurden unter anderem an das „Bakoteh Health and Social Centre“ sowie weitere kleine Krankenhäuser und Gesundheitszentren übergeben, um die hygienischen Bedingungen zu verbessern und die wertvolle Arbeit der Gesundheitsfachkräfte sicherer zu machen.

Werden Sie Teil unserer Mission: „together for a better future“

Die nun erlangte Gemeinnützigkeit ermöglicht es der Helping Hands Academy e. V., ihre Wirkung weiter zu maximieren und ihre Projekte in Gambia noch effektiver voranzutreiben.

Wir laden Sie ein, Partner in unserem Engagement für sozioökonomische Entwicklung und nachhaltige Eigenständigkeit zu werden. Wir freuen uns über jeden, der aktiv eine helfende Hand reichen möchte. Ihre Unterstützung trägt direkt dazu bei, Einzelpersonen zu befähigen, eine bessere Zukunft in Gambia aufzubauen.

So können Sie helfen:

1. Werden Sie Mitglied: Unterstützen Sie unsere Arbeit langfristig durch eine Mitgliedschaft. Einen Mitgliedsantrag senden wir gerne per Mail zu.

2. Spenden Sie: Leisten Sie eine einmalige oder regelmäßige Spende. Wir können Ihnen nun eine steuerlich absetzbare Zuwendungsbestätigung ausstellen.

3. Werden Sie Sponsor: Wir suchen nach Unternehmen und Organisationen, die unsere Entwicklungszusammenarbeit in Gambia partnerschaftlich unterstützen möchten.

Spendenkonto:

Helping Hands Academy e.V.

IBAN: DE37 8306 5408 0006 8661 07

BIC: GENODEF1 SLR

Bank: Skatbank

„together for a better future“ – Helfen Sie uns, unsere Kernmission der Stärkung der Schwächsten in die Tat umzusetzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Helping Hands Academy e.V.

Herr Michael Lascheit

Dorfstraße 2

24799 Königshügel

Deutschland

fon ..: 04335 3739650

web ..: http://www.hhagambia.de

email : info@helping-hands.academy

Die Helping Hands Academy e.V. in Deutschland hat offiziell die Gemeinnützigkeit erhalten. Dies stärkt die Arbeit des Vereins zur Entwicklungszusammenarbeit und Bildungsförderung in Gambia und ermöglicht die Ausstellung von Spendenbescheinigungen.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Helping Hands Academy e.V.

Herr Michael Lascheit

Dorfstraße 2

24799 Königshügel

fon ..: 04335 3739650

email : info@helping-hands.academy

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Geplante GKV-Reformen gefährden die Versorgung psychisch kranker Menschen