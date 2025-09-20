  • Von Standard zu Premium: Beate Glöser inspiriert beim ShInnovates Festival

    Mut, Motivation und Leichtigkeit als Schlüssel zum Erfolg – Beate Glöser begeisterte mit ihrer Keynote beim ShInnovates Festival 2025.

    BildAm 18. bis 20. September 2025 traf sich auf Gut Thansen alles, was Rang, Namen und echte Visionen hat. Neben der Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy Beate Glöser waren Dirk Rossmann, Dieter Becken, Tijen Onaran, Dana Schwandt und viele weitere inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Medien und Investmentwelt beim diesjährigen ShInnovates Festival dabei.

    In einer Atmosphäre, die eher an ein exklusives Retreat als an eine Business-Konferenz erinnert, wurde hier über Zukunft, Ziele, Verantwortung und neue Formen des Erfolgs gesprochen. Keine Messehallen, kein Stress, kein Small Talk – sondern echter Austausch und Kommunikation über Motivation, Mut, Erfolge, Misserfolge, mitten in der Natur, bei kulinarischer Spitzenklasse und in einer Energie von Klarheit, Fülle und Verbindung.

    Die bekannte und erfolgreiche Rednerin für Leichtigkeit, Mut und Klarheit Beate Glöser hat am VIP Day als Keynote Speakerin ein zentrales Thema aufgreifen, das im modernen Unternehmertum immer wichtiger wird. In ihrer Keynote „Von Standard zu Premium – Die Frequenz der Luxusmarken“ nahm sie das Publikum in gewohnter Nahbarkeit mit und erläuterte mit vielen Beispielen wie die innere Haltung, die Menschen und Marken in eine neue Schwingung und so in Leichtigkeit zum Erfolg bringt. Sie erklärte wie Klarheit, Ästhetik und Bewusstsein Unternehmen transformieren und so von funktional zu faszinierend, von Standard strahlender Präsenz und somit zu mehr Erfolg bringen. Eine Luxusbrand entsteht, wenn Haltung und Energie mit der wahren Identität im Einklang stehen und mit Mut und Klarheit transportiert werden.

    Die motivierende Botschaft der Rednerin traf mitten ins Herz der ShInnovates-Comunity: Ein Business mit Seele. Wachstum mit Bewusstsein. Erfolg mit Stil. Die Keynote Speakerin strahlte bei ihrem Auftritt vor den Festival Besuchern Motivation, Mut und Freude aus. Sie brachte durch ihre Kommunikation ihren Vortrag mit Klarheit rüber und inspirierte so das Publikum mit Mut und Leichtigkeit Ziele umzusetzen und so zu langfristigem und nachhaltigem Erfolg zu kommen.

    Das ShInnovates Festival steht für ein völlig neues Miteinander, nämlich Co-Kreation statt Konkurrenz. Bereits bei der Anmeldung werden alle Teilnehmenden in kleine, sorgfältig kuratierte Gruppen eingeteilt -ihr persönlicher „Tribe“, mit dem sie den Weg gemeinsam gehen. So entstehen echte Verbindungen, die weit über das Event hinaus Bestand haben und in denen man sich durch Co-Kreation gegenseitig motiviert und unterstützt.

    Beate Glöser ist eine Keynote Speakerin, die Motivation, Leichtigkeit und tiefgreifende Transformation vereint und ist eine Persönlichkeit, die sowohl Business als auch persönliche Entwicklung auf einzigartige Weise verbindet. Die Redner-Agentur von Heinrich Kürzeder führt diese inspirierende und erfahrene Keynote Speakerin Beate Glöser in ihrem Portfolio.

    Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business – und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

    Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben – und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

    Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden – und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen – im Team wie im Individuum.

