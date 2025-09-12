  • YOU ARE GREAT. CREATE! – Flammendes Plädoyer für Kreativität in Unternehmen

    Der Kreativexperte Tom Triesch erhält Excellence Award beim internationalen Speaker Slam

    BildDer Designer und Kreativitätsexperte Tom Triesch (Regensburg / Luxemburg) wurde beim internationalen Speaker Slam am 12.09.2025 in Wiesbaden mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Bei diesem globalen Rednerwettbewerb, der Teilnehmer aus 22 Nationen vereinte, begeisterte Triesch mit seiner klaren wie leidenschaftlichen Botschaft. Der Designer und Keynote Speaker, der für internationale Marken wie BMW, Bogner, DeBoer, Joop!, Mercedes-Benz u. a. tätig war, war in einem spannenden Wettbewerb mit 150 Speakern erfolgreich. Der Speaker Slam, der zuvor bereits in Städten wie Hamburg, München, New York City stattfand, fordert die Teilnehmer heraus, ihr Thema in vier Minuten überzeugend und inspirierend zu präsentieren. Triesch nutzte seine kurze Redezeit, um sein zentrales Thema in den Fokus zu rücken: **Die Bedeutung von Kreativität für den Unternehmenserfolg**.

    In seiner Rede richtete sich der Kreativitätsexperte direkt an Unternehmensführer:innen und betonte, dass Kreativität in der heutigen, wettbewerbsorientierten Geschäftswelt mehr als nur ein „nice-to-have“ ist; sie ist der Schlüssel zu Innovation, Motivation und langfristigem Erfolg.

    „Unternehmen, die sich nicht kontinuierlich weiterentwickeln und das Kreativitätspotenzial ihrer Mitarbeiter fördern, laufen Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Kreativität muss stärker gefördert werden; sie steigert die Produktivität und die Identifikation mit dem Unternehmen und führt zu weniger Fehlzeiten und einer höheren Lebensfreude am Arbeitsplatz“, erklärte der Designer.

    Triesch, der in seiner 35-jährigen Karriere Weltmarktführer betreute, appellierte an die Unternehmensführer:innen, das kreative Potenzial als echten Wettbewerbsvorteil zu erkennen. Mit einem leidenschaftlichen Aufruf „YOU ARE GREAT. CREATE!“ endete seine Präsentation, von der Jury mit dem Excellence Award ausgezeichnet.
    Seine Botschaft war klar: In einer Welt des ständigen Wandels müssen wir mehr Wert auf kreative Innovation legen, um sowohl als Gesellschaft als auch als Unternehmen erfolgreich zu bleiben.

    https://www.linkedin.com/in/tom-triesch-471921236/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Tom Triesch
    Herr Thomas Triesch
    Stadtamhof 5
    93059 Regensburg
    Deutschland

    fon ..: 015252594219
    web ..: https://www.serving-ideas.com
    email : tt@serving-ideas.com

    Dipl.-Designer (FH)
    Als Designer und Inspirator mehr als 30 Jahre Erfahrung und Arbeiten für international agierende Unternehmen, darunter u. a.: BMW, Bogner, DeBoer (NL), Joop!, Mercedes-Benz.
    Experte für Kreativitätsentwicklung.
    Keynote Speaker zum Thema „Unternehmenserfolg durch Kreativitätsentwicklung“.

    Pressekontakt:

    Tom Triesch
    Herr Thomas Triesch
    Ludwigstraße 3A
    93047 Regensburg

    fon ..: 015252594219
    email : tt@serving-ideas.com


