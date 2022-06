biotonus Aktionäre ernennen Beate Nimsky als Vorsitzende des Verwaltungsrats (COB)

Aktionäre der biotonus Corp. sprechen Frau Nimsky das Vertrauen und die Zuversicht aus, zusammen mit der Network Ikone und CEO Jef Welch das Unternehmen im Sinne vom Gründer Markus Goller zu führen

Auf der Aktionärsversammlung der biotonus Corp. wurde einstimmig beschlossen, Frau Beate Nimsky in die Position der Vorsitzenden des Verwaltungsrats (COB) zu ernennen. Die Aktionäre sprachen Frau Nimsky das Vertrauen und die Zuversicht aus, zusammen mit der Network Ikone und CEO Jef Welch das Unternehmen im Sinne vom Gründer Markus Goller, international auszubauen und voranzubringen.

Beate Nimsky ist zusammen mit Martin Nimsky die Kraft hinter dem renommierten NIMSKY Institut für intrinsische Kompetenz und Transformations-Coaching. Seit vielen Jahren ist sie ein fester Bestandteil in großen wie mittelständischen Unternehmen und aus vielen Führungsetagen nicht mehr wegzudenken. Ihre Potenzial-Analyse ist eine Standortbestimmung und gibt jedem Menschen Klarheit über seine Kommunikations- und Verhaltens-Potenziale sowie Aufschluss über ungenutzte Ressourcen. Das gesammelte Know How aus 500 Firmenprojekten, über 3.000 Seminar- und Trainingstagen wie über 7.000 Kompetenzanalysen finden zum Eingang in die biotonus Welt und stehen allen biotonus Partnern zur Verfügung.

„Die Frage ist doch: Leben wir das Leben ganz normal, wie es eben so ist – so wie es alle machen, so wie es „sich gehört“? Oder kreieren wir unser Leben täglich neu? Was ist es, was du möchtest? Wie könnte dein Leben in fünf Jahren sein, wenn du heute wählst, total DU SELBST zu sein?“ sagt Beate Nimsky zu ihrem Verständnis der Aufgabe im biotonus Network.

BAM – Business Anders Machen

So wirbt sie erfolgreich um Menschen, die ihr Leben positiv verändern möchten mit den Worten; „Bist du es leid, die Arbeit als Last und Druck zu empfinden? Möchtest du aus dem Konkurrenzdenken- und handeln raus? Oder willst du einfach einen neuen Wirkungskreis, ein zusätzliches Einkommen generieren? Dann komm zu biotonus network. Dies ist meine persönliche Einladung an dich, dein Leben vielleicht etwas anders, lebendiger, freudvoller, reicher zu gestalten. Du weißt, dass da noch so viel mehr möglich ist!“

Beate Nimsky hat sich als COO des Unternehmens bei biotonus bereits ausserordentlich verdient gemacht und unter Beweis gestellt, dass sie neben ihren eigenen Geschäft auch und gerade die Führung von Menschen versteht, sowie die Integration von ATTEVA nach der Übernahme durch biotonus. So war es ein konsequenter Schritt für die Aktionäre, ihr die Gesamtleitung des Unternehmens zu übertragen. Ihre Kundennähe sowie der persönliche Kontakt zu jedem einzelne Partner von biotonus haben ihren hohen Grad an Kompetenz, Hingabe und Beliebtheit im Unternehmen hervorgehoben.

„Ich bin ausserordentlich geehrt, mit Beate eine menschlich integre Führungskraft für das Unternehmen biotonus gewonnen zu haben!“, sagt Markus Goller, der Gründer von biotonus. „Mit Jef und Beate hat das Unternehmen genau die Führung, welche die Partner verdient haben.“ führt er weiter aus. „Wenn biotonus in den nächsten Wochen weiter international expandiert, wird es darauf ankommen, großartige Führungskräfte an der Spitze des Unternehmens zu wissen.“

Nachdem biotonus der Hauptsponsor der FERRARI Racing Series geworden ist, stehen in den nächsten Wochen bedeutende Weiterentwicklungen im Produktsortiment an, sowie die Erweiterung des Vorstandes, um der stetig wachsenden Zahl von Partnern und Anforderungen gerecht zu werden. Da biotonus als Besonderheit der Branche die Eigentumsbeteiligung der Partner am Unternehmen selbst anbietet, ergibt sich eine exponentiell wachsende Zahl von Menschen, die für sich diesen Vorteil der regelmäßigen Dividendenauszahlungen als echtes passives Einkommen erkennen und biotonus als führendes Unternehmen in der Network Szene benennen.

Über biotonus

biotonus ist ein schuldenfreies Unternehmen, das sich in Privatbesitz befindet und strategisch auf langfristige Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Das Ziel bei biotonus ist, das Leben und Wohlbefinden für Menschen zu verändern und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir bieten dazu eine aktive und passive Verdienstmöglichkeit, bei der die Partner an erster Stelle stehen.

Die VISION des Unternehmens leitet sich vom Gründer, Markus Goller ab;

„Wie geht DEIN LEBEN in RICHTIG:“

Am Anfang steht die Stabilität und Gesundung der finanziellen Grundlagen jedes einzelnen Partners, denn „Geld ist nicht Alles, aber ohne Geld, ist Alles Nichts!“. So schaffen wir bei biotonus über eine umfangreiche Wissensvermittlung zur finanziellen Bildung bis zum Aufbau eines ausreichenden Vermögen die Grundlagen für ein zufriedenes Leben.

Bei biotonus setzen wir uns weltweit für die Gesundheit auf einem natürlichen Weg zum Wohlbefinden ein. Gesundheit ist nicht nur in Produkten zu finden, sondern ist eine Veränderung der Lebensweise. Dazu hat biotonus die eigene MARKEN-Produkte, die speziell mit hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffen formuliert sind, um optimale Gesundheitsziele zu erreichen wie zu erhalten.

Menschen zu helfen, ihre Vermögens- und Gesundheitsziele zu erreichen, ist Teil der MISSION von biotonus; „Wealthy, Healthy, Happy…!“

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.biotonus.net

