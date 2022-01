biotonus network expandiert in die USA

biotonus Network kauft ATTEVA International in Kalifornien und expandiert in die USA

Florida, 15. Januar 2022

Biotonus Network, das europäische Konglomerat für Konsumgüter, Persönlichkeitsentwicklung und Finanztechnologien gibt die Kapitalisierung seiner neu gegründeten Tochtergesellschaft Biotonus USA mit 100 Millionen US-Dollar bekannt. Darüber hinaus hat Biotonus USA den Kauf von Atteva International mit Sitz in Kalifornien abgeschlossen, dem Gesundheits- und Wellness-Startup des bekannten Philanthropen Michael Wiedder.

„Ich freue mich über die Möglichkeit, dass die Atteva-Familie Teil von Markus Gollers internationalem Biotonus-Unternehmenskonglomerat wird. Markus ist ein früher Investor in Atteva und hat sich aus erster Hand von den Vorteilen unserer Produkte überzeugt. Dies ermöglicht es mir auch, mich wieder meiner wahren Leidenschaft zu widmen, meiner gemeinnützigen Organisation Heroes and Hope“, sagt Michael Wiedder, Gründer von Atteva.

Atteva wird seit seiner Gründung von CEO Jef Welch geleitet. Welch und Goller haben eine geschäftliche und persönliche Beziehung, die zwanzig Jahre zurückreicht. Jef Welch war maßgeblich daran beteiligt, Goller in den Anfangstagen zu Atteva zu holen. „Ich wusste, dass Markus mit den Atteva-Produkten und seinem umfangreichen Netzwerk der internationale Partner war, den wir als Fundament in Europa brauchten. Als er sah, was wir hatten, wollte er ein Teil der größeren Geschichte sein“, sagt Jef Welch, CEO von Atteva.

Biotonus Network ist eine der erfolgreichen Direct-2-Consumer (D2C) Organisationen in Europa. Durch Biotonus USA und die Übernahme der Marke Atteva kann Markus Goller sein einzigartiges Finanz- und Persönlichkeitstraining nun auch in Nordamerika anbieten. In den letzten zwanzig Jahren haben Goller und seine Geschäftspartnerin Beate Nimsky, tausende von Unternehmern bei der Gründung, Entwicklung und dem Wachstum erfolgreicher Unternehmen unterstützt.

„Die Ausweitung unserer globalen Präsenz in Nordamerika durch die Übernahme von Atteva sowie die Möglichkeit, Jef Welch in unser Unternehmensteam zu holen, ist eine der Visionen, von denen Markus seit langer Zeit spricht“, sagt Beate Nimsky, Aufsichtsratsmitglied und COO von Biotonus.

Markus Goller führte dazu aus; „Seit zwanzig Jahren habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, mit Jef Welch zusammen ein weltweites Netzwerk aufzubauen. Ich lernte Jef in der Welt des Direktvertriebs kennen, als er die internationale Expansion zweier US-Unternehmen nach Europa leitete. Wir haben oft darüber gesprochen, zusammenzuarbeiten, um Menschen zu helfen, die wie er und ich von Null angefangen haben, um finanziell erfolgreiche Geschäftsleute zu werden. Als Jef mir im Jahr 2020 das Atteva-Geschäft vorstellte und mich fragte, ob ich die Expansion in Europa leiten wolle, sagte ich sofort zu, um die Chance nutzen zu können.“

Jef Welch erwähnte dabei, dass Michael Wiedder darüber nachdachte, sein Unternehmen zu verkaufen, damit er sich zu 100 % auf seine gemeinnützige Tätigkeit konzentrieren konnte, wusste ich, dass dies unsere Zeit war. Ich fragte Jef, ob er bereit wäre, als CEO zu bleiben, wenn Wiedder und ich zu einer Einigung kommen könnten. „Als Jef deutlich machte, dass er sich auf eine solche Gelegenheit freuen würde, habe ich mich direkt mit Michael Wiedder in Verbindung gesetzt und wir haben uns schließlich geeinigt“, erklärt Markus Goller, Gründer und CEO von Biotonus Network.

Über Biotonus Network:

Biotonus ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen weltweit zu einem finanziell erfolgreichen Leben zu verhelfen. Biotonus Network kontrolliert ein Portfolio von Unternehmen, die sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Gesundheits- und Wellnessprodukten sowie von Systemen zur persönlichen und finanziellen Entwicklung konzentrieren. Das Unternehmen ist in drei Branchen tätig, darunter Gesundheit und Wellness, Vermögensmanagement wie Persönlichkeitstraining und verfügt über ein Netzwerk unabhängiger Unternehmen, die mit der führenden Social-Selling-Technologie ausgestattet sind.

Über Atteva:

ATTEVA bedeutet @nature. Das Unternehmen wurde im Jahr 2020 gegründet. Michael Wiedder ist der Gründer von ATTEVA und hat bereits Erfahrung als Inhaber eines weltweit erfolgreichen Unternehmens im Direktvertrieb. Danach engagierte er sich für die Gründung von Heroes and Hope, einer gemeinnützigen Stiftung. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter Atteva.com

