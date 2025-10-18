Klarheit, Leichtigkeit, Erfolg: So wird 2026 dein Umsetzungsjahr

Zum Jahreswechsel nehmen sich viele neue Ziele vor – doch nur wenige setzen sie wirklich um. Beate Glöser zeigt mit ihrer Masterclass, wie Visionen mit Klarheit und Leichtigkeit Realität werden.

Freiburg, 01. Dezember 2025 – Das Jahr neigt sich dem Ende zu – die Weihnachtszeit steht vor der Tür und kurz darauf folgt der Jahreswechsel. Eine Zeit, in der sich viele wieder neue Vorsätze und Ziele vornehmen, die sie im kommenden Jahr jedoch kaum oder gar nicht umsetzen. Oft liegt es an der inneren Einstellung, an festgefahrenen Glaubenssätzen oder gewohnten Mustern, die nur schwer zu durchbrechen sind oder einfach an fehlender Klarheit. In dieser Zeit beschäftigen sich viele bewusst mit ihren Zielen und Wünschen und visualisieren sie auf einem Vision Board. Damit diese Visionen jedoch nicht nur auf Papier bleiben, hat Unternehmerin und Vortragsrednerin Beate Glöser die Masterclass „BE THE ONE & Make Your Vision Board 2026 Happen“ ins Leben gerufen, für alle, die ihre Ziele tatsächlich umsetzen und leben möchten.

In ihrer zweitägigen Masterclass „BE THE ONE & Make Your Vision Board 2026 Happen“, zeigt Vortragsrednerin Beate Glöser, wie jedes Ziel auf dem Vision Board mit Klarheit, Leichtigkeit und Fokus umgesetzt werden kann und so zum echten Erfolg führt. Unter dem Motto „Dream it – Plan it – Do it“ legt sie den Grundstein für ein Business und ein Leben, das den eigenen höchsten Visionen gerecht wird. Für 22EUR kann man 2 Tage tief eintauchen und mehr Klarheit erlangen.

In dem Vortrag „Vom Wünschen zum Erreichen: Leicht durchs Leben“ zeigt Motivations- und Vortragsrednerin Beate Glöser, welche Kraft die richtige innere Einstellung, klare Glaubenssätze und mentale Klarheit entfalten können. Sie gibt wertvolle Impulse, wie Ziele tatsächlich erreicht und Entscheidungen erfolgreich umgesetzt werden. Dabei betont sie, dass wir unsere Ziele entschlossen – aber niemals verbissen – verfolgen sollten und alles mit Leichtigkeit, Klarheit und Freude geschehen kann.

Die Unternehmerin weiß ganz genau: Wer bereit ist, an seiner inneren Einstellung zu arbeiten und Glaubenssätze aufzulösen, kann langfristig seine Ziele erreichen und echten Erfolg erzielen. Die Masterclass bietet neben ihren Vorträgen eine hervorragende Gelegenheit, in ihre Arbeit einzutauschen und sich von ihrer motivierenden, kraftvollen Energie mitreißen zu lassen. Vortragsrednerin Beate Glöser hat bereits die Ziele auf ihren eigenen Vision Boards erreicht und berichtet offen über ihre Karrieresprünge sowie den Weg zu ihrem Erfolg.

Wer das neue Jahr voller Klarheit und Leichtigkeit starten möchte, kann sich von Beate Glöser inspirieren lassen und tief in die Arbeit an seinem Mindset eintauchen. Die Powerfrau zeigt eindrucksvoll, warum es so wichtig ist, der eigenen Intuition zu folgen und zu vertrauen. So wird das Vision Board nicht nur ein schönes Bild, sondern Realität, die erfolgreich umgesetzt wird.

Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business – und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben – und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden – und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen – im Team wie im Individuum.

