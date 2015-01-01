DuoLivo – die neue Schweizer Dating-App für Menschen ab 50 Jahren

DuoLivo ist die neue Schweizer Dating-App für Menschen ab 50, die echte Begegnungen statt Fake-Profile und Abo-Fallen sucht – mit Transparenz, Sicherheit und einfacher Bedienung.

Echte Begegnung, Transparenz und Schweizer Qualität statt Fake-Profile, Abo-Fallen und endloses Swipen: Mit DuoLivo startet in der Schweiz eine neue, vertrauenswürdige Dating-Plattform für Menschen in der zweiten Lebenshälfte.

Warum Partnersuche eine neue Lösung braucht

Viele Menschen in der Zielgruppe ab 50 erleben beim digitalen Kennenlernen wenig Authentizität – stattdessen erwarten sie intransparente Kosten, zweifelhafte Profile und ergebnisloses Wischen. Ein kritischer SRF Impact-Investigativbericht zum Thema Dating-Plattformen bestätigte diese Probleme. Für die DuoLivo-Gründer war klar: So darf Partnersuche nicht funktionieren. Die App setzt deshalb auf eine seriöse Lösung aus der Schweiz, die Vertrauen, Nähe und echte Begegnungen ins Zentrum stellt.

Diese Funktionen machen die Plattform besonders

o Alle Profile in der Umgebung auf einen Blick – ohne endloses Wischen

o Aussagekräftige Profile mit Fotos und persönlichen Informationen für ein authentisches Bild des Gegenübers

o Eine bewusst einfache, klare Bedienung, damit sich Menschen aller digitalen Erfahrungsstufen sicher fühlen

o Eine transparente Kostenstruktur ohne versteckte Gebühren

o Entwicklung und Betrieb vollständig in der Schweiz – mit hohen Standards bei Datenschutz und Qualität

Wo ist DuoLivo verfügbar?

DuoLivo ist kostenlos im Web sowie als App im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich. Nach der Profilerstellung ist eine Mitgliedschaft notwendig, um sämtliche Funktionen nutzen zu können. Dieses Modell stellt sicher, dass echte Menschen statt Fake-Profile auf der Plattform unterwegs sind.

Weitere Informationen: https://duolivo.ch

Hintergrund und Entstehung von DuoLivo

DuoLivo ist eine Marke der Basler Firma SWARETIQ GmbH. Entwickelt wurde die Plattform in engem Austausch mit Menschen ab 50, deren Rückmeldungen direkt in die Gestaltung eingeflossen sind. Entstanden ist eine vertrauenswürdige Lösung, die intuitiv funktioniert und ein verlässliches Umfeld für neue Begegnungen schafft.

