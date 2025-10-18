Mit Mut und Leichtigkeit: Psychische Gesundheit der Gen Z stärken

Keynote Speakerin Beate Glöser zeigt der Gen Z, wie Mut, Motivation und klare Kommunikation helfen, innere Blockaden zu überwinden und Ziele mit Leichtigkeit und Erfolg zu erreichen.

Freiburg, 27. Oktober 2025 – Die Jugendstudie 2024, veröffentlicht vom Kultusministerium in Zusammenarbeit mit der Universität Stuttgart, zeigt, dass sich viele Jugendliche psychisch stark unter Druck fühlen. Die Gen Z, also junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren, blickt oft pessimistisch in die Zukunft und berichtet von hohen mentalen Belastungen. Die oft kritisierte mangelnde Motivation ist häufig ein Missverständnis: Unternehmen müssen gezielt Faktoren berücksichtigen, um diese Generation zu motivieren und ihr Vertrauen sowie ihren Mut zu stärken.

Im Vergleich zu den bisherigen Generationen verfolgt die Gen Z andere Ziele und reagiert auf andere Motivationsansätze. Vielen jungen Menschen fehlt der Mut, sich auf die aktuellen Herausforderungen des modernen Arbeitslebens einzulassen, da sie sich durch Stress, Erschöpfung und psychische Belastungen oft von ihrem Arbeitgeber allein gelassen fühlen. Der Gen Z fehlt der Mut, Risiken einzugehen, Konflikte anzusprechen und eigene Ideen selbstbewusst umzusetzen – besonders, wenn Stress und Unsicherheit hoch sind.

Genau hier setzt Rednerin, Keynote Speakerin und Motivationsexpertin Beate Glöser in ihren Trainings und mit ihrer Arbeit an, wo viele Junge Menschen der Gen Z Unterstützung brauchen. Die Keynote Speakerin zeigt, wie Mut und die Überwindung innerer Blockaden, junge Mitarbeitende befähigen, Herausforderungen mit Klarheit und Leichtigkeit anzunehmen. Durch die klaren Kommunikationsstrategien der Vortragsrednerin lernen die Teilnehmenden, Konflikte anzusprechen, Meinungen zu äußern und Feedback konstruktiv zu nutzen, für mehr Motivation, Zielklarheit und nachhaltigen Erfolg.

Ein zentraler Fokus liegt auf dem Aufbau von Selbstvertrauen, innerer Klarheit und Resilienz, sodass junge Mitarbeitende Verantwortung übernehmen und ihre Ziele erfolgreich verfolgen können. Ihre eigene Lebensgeschichte als Unternehmerin und Keynote Speakerin dient als inspirierendes Vorbild. Die Ansätze von Beate Glöser bieten wertvolle Orientierung im Umgang mit der Gen Z. Sie tragen dazu bei, die psychische Gesundheit dieser Generation zu fördern und unterstützen Unternehmen dabei, ihre Ziele zu erreichen und gemeinsam mit der Gen Z Erfolge zu gestalten.

Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business – und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben – und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden – und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen – im Team wie im Individuum.

