    Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager mit Fokus auf transformierbare betriebsnotwendige Light-Industrial-Immobilien, hat vertragsgemäß Ende November 2025 die teilweise gekündigten Inhaberschuldverschreibungen 20/27 (WKN: A3H2XT; ISIN: DE000A3H2XT2) in Höhe von nominal EUR 322.000,00 zurückgeführt. Die Anleihe valutiert somit noch in Höhe von 12.023.000,00.

    Gleichzeitig wurde ein Teil der von der Tochtergesellschaft BENO Light Industrial GmbH & Co. KGaA privat begebenen Unternehmensanleihe in Höhe von EUR 5.000.000,00 vorzeitig abgelöst. Hierbei konnte die Gruppe einen Zinsvorteil verbuchen. Die Unternehmensanleihe valutiert somit noch in Höhe von EUR 5.000.000,00.

    Durch die vertragsgemäße Rückzahlung und vorzeitige Ablösung der von der Gruppe begebenen Unternehmensanleihen ist die BENO Gruppe wieder als verlässlicher Partner am Kapitalmarkt aufgetreten. Seit Gründung der Gesellschaft im Jahr 2014 und der anschließenden Begebung verschiedener Kapitalmarktprodukte hat die BENO Gruppe bewiesen, dass sie ihren eingegangenen Verpflichtungen jederzeit nachgekommen ist, äußert sich Michael Bussmann, Vorstandsvorsitzender der BENO Holding AG, zufrieden.

    Die Gesellschaft wird im Februar 2026 den zweiten Teil der Unternehmensanleihe der BENO Light Industrial GmbH & Co. KGaA zurückzuführen. Bis Ende 2017 plant die Gesellschaft derzeit zur vollständigen oder teilweisen Refinanzierung der dann auslaufenden Unternehmensanleihe eine Anschlussanleihe zu begeben, um den aktuellen Immobilienbestand weiter auszubauen. „Auf Grund der gezeigten Zuverlässigkeit gehen wir davon aus, die Anschlussanleihe wieder erfolgreich platzieren zu können“, ist Michael Bussmann zuversichtlich.

    Über das Unternehmen

    Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Immobilien spezialisierter Asset Manager und Bestandshalter. Durch die Kombination aus aktiver Bewirtschaftung und langfristigem Eigentum kann das Unternehmen jederzeit aus der Perspektive des Eigentümers agieren und werterhaltende wie wertsteigernde Maßnahmen optimal steuern.

    Der konsequent verfolgte Ansatz „Kaufen, transformieren & (er)halten“ (buy, transform & hold) schafft für alle Stakeholder ein zukunftsfähiges, nachhaltiges und wirtschaftlich attraktives Immobilieninvestment. Als Pionier in der Entwicklung und Integration digitaler Zwillinge geht BENO weit über die Rolle eines traditionellen Bestandshalters hinaus. In enger Zusammenarbeit mit Technologiepartnern treibt das Unternehmen Innovationen im Bereich der digitalen Gebäudeabbildung aktiv voran.

    Die Assets under management (AUM) umfassen derzeit 12 deutsche Standorte mit rund 36 Mietern und einer Gesamtnutzfläche von rund 158.000 m². Der Verkehrswert der Immobilien beläuft sich aktuell auf rund 90 Mio. EUR.

    BENO Holding AG
    BENO Holding AG
    Brienner Str. 7
    80333 München
    Deutschland

    Ansprechpartner: Florian Renner
    Tel.: +49 89 20 500 555
    E-Mail: info@beno-holding.de
    Website: www.beno-holding.de
    ISIN(s): DE000A11QLP3 (Aktie) DE000A3H2XT2 (Anleihe)
    Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82007/12-01-25_BenoMünchen.001.jpeg

