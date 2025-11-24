  • Mobiles Arbeiten: Darum gewinnt das Arbeitsklima an Bedeutung

    Beate Glöser vermittelt in ihrem Vortrag praxisnah, wie mobiles Arbeiten durch klare Kommunikation, Achtsamkeit und konstruktives Konfliktmanagement zu einem positiven Arbeitsklima führt.

    BildFreiburg, 24. November 2025 – Während der Corona-Pandemie hat das mobile Arbeiten – meist als Homeoffice bezeichnet – einen enormen Aufschwung erlebt. Was zunächst aus der Not heraus in vielen Unternehmen eingeführt wurde, ist heute ein fester Bestandteil der Arbeitswelt. Gleichzeitig wird intensiv darüber diskutiert, in welcher Form mobiles Arbeiten sinnvoll ist und welche Herausforderungen es insbesondere im Hinblick auf die Kommunikation und das Arbeitsklima mit sich bringt.

    Neben der Vermischung von Berufs- und Privatleben, zeigen sich vor allem in Konfliktsituationen und in der Streitkultur große Herausforderungen in der Kommunikation. Fehlen klare und einheitlichen Kommunikationskanäle, wirkt sich das unmittelbar auf das Arbeitsklima aus. Da spontane Begegnungen im Büroalltag wegfallen, braucht es bewusst gestaltete Strukturen wie etwa regelmäßige Treffen und Meeting Formate, um das Miteinander zu stärken, Konflikte zu lösen und ein positives Arbeitsklima zu fördern.

    In ihrem Vortrag Kommunikation auf den Punkt gebraucht, zeigt Vortragsrednerin Beate Glöser, wie Unternehmen ihr Arbeitsklima gezielt durch klare Kommunikation verbessern können. Mit ihrer klaren Art, vermittelt sie in ihrem Vortrag, wie ein Arbeitsklima entsteht, in dem Mitarbeiter offen ihre Anliegen äußern können und wie sich dies positiv auf die Streitkultur und den Umgang mit Konflikten auswirkt.

    Die ehemalige Kita-Leiterin und Vortragsrednerin arbeitet heute viel online und führt ein vollständig mobiles Team. Sie weiß aus Erfahrung, dass Konflikte in der Praxis oft zu lange unausgesprochen bleiben, bis sie eskalieren und das Arbeitsklima dauerhaft belasten. Die Vortragsrednerin erklärt, wie ein Arbeitsklima entsteht, in dem kleine Meinungsverschiedenheiten frühzeitig angesprochen werden können und teilt dabei ihre umfangreichen Erfahrungen in Kommunikation und Konfliktmanagement.

    Beate Glöser zeigt, dass Achtsamkeit und klare Kommunikation entscheidend sind, um Konflikte konstruktiv zu lösen und ein positives Arbeitsklima zu fördern. In ihren Trainings und Vorträgen, vermittelt sie praxisnah, wie kleine Meinungsverschiedenheiten sachlich angesprochen werden können, bevor sie zu größeren Problemen eskalieren. Ihr Vortrag gibt sofort umsetzbare Strategien, um Streit lösungsorientiert anzugehen. So werden Kommunikation und das Arbeitsklima nachhaltig gestärkt, unabhängig davon, ob die Mitarbeitenden im Büro oder remote arbeiten.

    Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business – und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

    Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben – und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

    Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden – und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen – im Team wie im Individuum.

