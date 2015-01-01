FKW Metallbau ist Spezialist für Balkone, Geländer, Treppen & Dachterrassen in Wuppertal und Umgebung

Ob Balkonanbau, Treppen und Geländer oder Dachterrasse: überall, wo die professionelle Verarbeitung von Metallen, Glas und Holz gefragt ist, ist FKW Metallbau aus Wuppertal richtiger Ansprechpartner.

Als erfahrener Fachbetrieb für Balkone, Geländer, Treppen und Dachterrassen steht FKW Metallbau seit über zwei Jahrzehnten für Qualität und handwerkliche Präzision. Zertifiziert nach DIN EN 1090 liegt der Schwerpunkt seit 2001 auf nachträglichen Balkonanbauten in Wuppertal und der umliegenden Region. Balkone gelten als lohnende und überschaubare Investition, da sie Wohnraum deutlich aufwerten und sich insbesondere bei der Vermietung schnell positiv bemerkbar machen. Auch bauliche Herausforderungen werden zuverlässig gemeistert. Balkonanlagen entstehen selbst in engen Hinterhöfen, in denen der Einsatz eines Krans nicht möglich ist. Zahlreiche realisierte Projekte belegen die fachliche Kompetenz und langjährige Erfahrung im Bereich des Stahlhochbaus. Darüber hinaus umfasst das Leistungsspektrum weit mehr als den klassischen Balkonbau. Industrieanlagen und -maschinen, Treppen, Vordächer sowie Geländer gehören ebenso zum Angebot. Überall dort, wo die hochwertige Verarbeitung von Metall, Glas und Holz gefordert ist, kommen das fundierte Fachwissen und die handwerkliche Meisterqualität von FKW Metallbau zum Einsatz. Alle Leistungen werden aus einer Hand erbracht und basieren auf individueller, fachkundiger Beratung. Der Anspruch an Präzision, Sicherheit und langlebige Konstruktionen prägt jedes Projekt und bildet die Grundlage für nachhaltige Lösungen im Metall- und Stahlbau.

Die FKW Metallbau GmbH ist Experte für Balkone, Geländer, Treppen & Dachterrassen. Seit 2001 ist das Unternehmen mit dem Schwerpunkt „Nachträgliche Balkonanbauten“ in Wuppertal und Umgebung erfolgreich tätig.

