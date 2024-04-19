Tag der Franchise Expansion 2026

Der Branchentreff für nachhaltiges Unternehmenswachstum am 23. April 2026 in Düsseldorf.

Der Tag der Franchise Expansion (Franchisetag) etabliert sich am 23. April 2026 in Düsseldorf erneut als einer der bedeutendsten Treffpunkte für Franchisegeber, Systemzentralen und Expansionsverantwortliche im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als zehn Jahren bringt der Kongress führende Entscheider zusammen, die nachhaltige Wachstumsstrategien entwickeln und neue Märkte erschließen wollen.

Der Franchisetag gilt als einzigartiges Forum, das praxisrelevantes Wissen, strategische Impulse und hochwertiges Networking verbindet.

Geschäftsführer und leitendes Management erfolgreicher Franchisesysteme wie Katja Pfennig (Head of Franchise – Studienkreis Partnersysteme GmbH), Stefan Nölker (CEO – FALC Immobilien GmbH & Co. KG), Carsten Gersdorf (COO – SuperVista AG / brillen.de), Timo Steinbrunner (Head of Sales & Human Resources – Bäcker Görtz GmbH) ), Fahim Shaffi (Director Business Development and Operations – Shaffi Group of Companies GmbH / Burger King / Pret A Manger) oder Dr. Volker Güntzel (Spezialist für Franchise- und Vertriebsrecht – Busse & Miessen), teilen in praxisnahen Vorträgen ihr gesammeltes Wissen, geben Einblicke in ihre Expansionsmodelle und diskutieren aktuelle Herausforderungen der Branche. Mit einem klaren Fokus auf Zukunftsthemen – von Digitalisierung über nachhaltige Skalierungsmodelle bis hin zu neuen internationalen Marktchancen – richtet sich der Kongress an Systeme, die ihre Expansion nachhaltig vorantreiben möchten.

Ein besonderer Stellenwert kommt dem intensiven Austausch zu: Das Business Forum und großzügig angelegte Netzwerkpausen ermöglichen intensiven Austausch der Teilnehmer. Der persönliche Dialog gilt als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren des Franchisetags und macht das Event für wachstumsorientierte Unternehmen besonders attraktiv. Darüber hinaus bietet die Veranstaltung umfangreiche Möglichkeiten zur Markenpräsentation. Systeme, Partner und Förderer können sich vor, während und nach dem Event prominent positionieren.

„Wir sind ein junger Franchisegeber und seit über zwei Jahren mit unserem Franchisekonzept am Markt. In dieser Zeit durften wir bereits viele wertvolle Erfahrungen sammeln – sowohl positive als auch herausfordernde. Unsere Marke ist seit über 12 Jahren in der Gastronomie etabliert, doch das Thema Franchise ist ein neuer, spannender Weg für uns. Gerade deshalb ist die Franchise Expansion für uns ein absoluter Pflichttermin: Ein Ort, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, voneinander zu lernen, neue Impulse zu bekommen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.“, sagte Omar Afkir von 3hs Franchise GmbH zum Franchisetag 2025.

Der Tag der Franchise Expansion 2026 bietet damit eine seltene Kombination aus Expertise, Netzwerkqualität und Markenplattform – ein zentraler Impulsgeber für alle dezentralen Organisationen wie Franchisesysteme, die Wachstum professionell, nachhaltig und zukunftsorientiert gestalten wollen.

Am Vorabend den 22. April 2026 findet das Get-together ab 19:00 Uhr im Restaurant Wilma Wunder Düsseldorf statt. Alle Teilnehmer sind herzlich willkommen. Plaudern in entspannter Atmosphäre und geselliger Runde mit Kollegen und Geschäftsfreunden, Ideen Austausch und neue Kontakte.

Ausführliche Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung unter franchisetag.events.

