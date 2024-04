Tag der Franchise Expansion – Feste Größe im Terminkalender der Franchisewirtschaft

Am 19. April 2024 trafen sich rund 100 Vertreter der Franchisewirtschaft am Tag der Franchise Expansion in der Zentrale der DZ BANK in Düsseldorf.

Seit 2013 versammelt der Kongress einmal jährlich Unternehmer, Experten und Entscheidungsträger aus der Franchisewirtschaft zum Austausch. Thematisch beschäftigt sich die Veranstaltung mit ungefilterten Einblicken in die Zukunftsstrategien von Branchen Kollegen, spannenden Innovationen in der Unternehmensentwicklung sowie nachhaltiger System Expansion mit Frauen Power.

Im Fokus standen neue Konzepte, außergewöhnliche Strategien, kreative Marketingideen und interessante Einblicke direkt aus den Führungsebenen. Zu den Impulsgebern gehörten Nina Schlüter von Home Instead mit ihren Online Marketing Erfahrungen zur Marktführerschaft, Dr. Volker Güntzel von Busse & Miessen gab Tipps zum Vertragsmanagement. Tom Badura von Domino’s Pizza provozierte mit dem Thema „Reset and Start With Zero“, Andreas C. Fürsattel von Business Education International sprach über proaktive Führung als Erfolgskonzept. Ralph Kühlewind von Katzentempel erklärte den „Miau-Effekt“ des Franchise Newcomers, Katharina Groh von Bond & Beyond zeigte „Franchise Expansion mit Frauenpower“. Britta Linnemann von ATERIMA Care überraschte mit einer Liebeserklärung ans Franchising und Kevin Kock von LANCH mit einem Einblick in die Welt der Influencer Brands.

Nico Schubert, Senior Business Development Manager der advantago GmbH & Co. KG fasst den Franchisetag zusammen: _“Die Highlights der Veranstaltung waren die großartige Organisation, die spannenden Themen und die Networking-Möglichkeiten. Allen Redner:innen gelang es, die Teilnehmenden in ihre Franchise-Welt einzubeziehen, was zu interessanten Gesprächen und wertvollen Erkenntnissen führte.“_

Dieter C. Nass, Geschäftsführer Business Community und Vorstandsmitglied der BFW – Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft sowie Veranstalter des Fachkongresses resümierte den Tag so: _“Wieder ein allseits begeisterndes Treffen der Franchisefamilie. Gemeinsam mit dem Gastgeber VR Payment setzen wir auch im kommenden Jahr beim Tag der Franchise Expansion auf den Standort Düsseldorf, und freuen uns darauf, die Franchisefamilie am 3. April 2025 wieder in der DZ BANK begrüßen zu dürfen.“_

Business Community – Die Interessensgemeinschaft für nachhaltige Geschäftsentwicklung und Systemexpansion für Unternehmen mit dezentralen Vertriebsstrukturen.

