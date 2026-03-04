Unternehmerischer Erfolg beginnt mit Klarheit

Erfolg beginnt im Kopf: Haltung, klare Kommunikation und eine verinnerlichte Vision bestimmen den unternehmerischen Erfolg, nicht allein Strategien.

Freiburg, 04. März 2026 – Viele Menschen fragen sich, was erfolgreiche Unternehmer von anderen unterscheidet. Warum gelingt es manchen, dauerhaft erfolgreich zu sein, während andere ein gewisses Ziel oder Umsatzniveau nicht überschreiten? Erfolgreiche Unternehmer zeichnen sich durch eine gewisse Grundhaltung aus. Denn Ergebnisse entstehen vor allem durch das Selbstbild und das eigene Handeln und nicht allein durch einzelne Taktiken oder Strategien. Wachstum und Expansion beginnen mit bewussten Entscheidungen sowie einer proaktiven Umsetzung aus innerer Motivation heraus. Darüber hinaus ist die Kommunikation von erfolgreichen Unternehmern klar und zielgerichtet. Sie haben ihre Visionen und Ziele tief verinnerlicht und leben diese bereits so, als wären sie Realität.

Die erfolgreiche Keynote Speakerin und Unternehmerin Beate Glöser hat sich bereits zu Beginn ihrer unternehmerischen Laufbahn intensiv mit den Prinzipien und Standards der Greatness Academy auseinandergesetzt und diese gemeinsam mit ihrem Team weiterentwickelt. Die erfolgreiche Keynote Speakerin ist davon überzeugt, dass ein Unternehmen eine klare Vision benötigt, die nicht nur verstanden, sondern von allen Mitarbeitenden verinnerlicht und bei täglichen Entscheidungen berücksichtigt wird. Durch diese Klarheit, gemeinsame Werte und ein einheitliches Zielbild kann ein starkes Miteinander entstehen, das nachhaltiges Wachstum, sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeitenden, ermöglicht.

In ihrer Keynote „Klarheit im Kopf, Leichtigkeit im Herzen“, in der sie über Entscheidung, Motivation, Kommunikation Leichtkigkeit, Mut, Ziele und Klarheit spricht, zeigt Keynote Speakerin Beate Glöser, warum klare und direkte Kommunikation in Unternehmen von zentraler Bedeutung ist. Darüber hinaus verdeutlicht sie in ihrer Keynote, wie Klarheit Mut stärkt und wie Unternehmen Teams aufbauen können, die mit Motivation, Mut, Entschlossenheit und Leichtigkeit gemeinsam Ziele verfolgen und erfolgreich umsetzen.

Erfolgreiche Unternehmer treffen Entscheidungen anders als die Mehrheit der Menschen. Sie entscheiden schneller, nicht aus Druck, sondern aus einer klaren inneren Haltung, einer starken Identität und einer klar definierten Vision. Kurzfristige Unsicherheiten oder Unklarheiten halten sie nicht auf, da sie Entscheidungen langfristig denken und strategisch priorisieren. Entrepreneure handeln aus intrinsischer Motivation. Ihre Motivation entsteht aus Sinn, Vision und einem hohen innerem Anspruch an sich selbst. Durch klare Routinen und eigene Standards bleiben sie konsequent in der Umsetzung und sind nicht auf externe Motivation oder Anerkennung angewiesen, um kontinuierlich voranzugehen.

Die Gründerin der Greatness Academy und Keynote Speakerin Beate Glöser verfolgt in ihrem Unternehmen klare Leitprinzipien: Identität vor Strategie, Sein vor Schein und Expansion vor Sicherheit. Ihre inspirierende Lebens- und Unternehmergeschichte, von Polen nach Deutschland und vom pädagogischen Beruf zur Unternehmerin, motiviert und zeigt, wie persönliche Entwicklung und unternehmerischer Erfolg miteinander verbunden sein können. Wenn du von ihrer Expertise profitieren möchtest, informiere dich gerne über ihre aktuellen Programme und finde heraus, ob ein Angebot zu deinen Zielen passt.

Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business – und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben – und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden – und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen – im Team wie im Individuum.

