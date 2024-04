Bedeutung des Silbers früher und heute

Viele westliche Mächte haben Silber als Grundlage ihrer Wirtschaftsmacht genutzt.

So hat etwa Silber Athen den Sieg über Sparta beschert. Seit der Antike förderten die Athener damals mithilfe von Sklaven in den Minen von Laurion, südöstlich von Athen, Silber. Auch die ersten Silbermünzen wurden zwischen 600 und 550 vor Christus im ägäischen Raum produziert. Der Kopf der Athene und der einer Eule zierten die Münzen. Das Silber damals wurde genutzt, um Soldaten zu bezahlen. Und die Silbermünzen waren ein Anreiz für die Soldaten. Um Sparta zu besiegen, sandte Athen Zehntausende Soldaten und die Silbermünzen kamen so in den Umlauf.

Nirgendwo in Griechenland gab es so große Silber-Erzlager. Diesem Umstand verdankte Athen wohl zu dieser Zeit seine Führungsmacht. Als die Lagerstätten ausgebeutet waren, im ersten Jahrhundert vor Christus, verlor auch Athen seine Machtstellung. Später eroberte Rom Athen und kontrollierte das Silber. Rom wurde dominierend in der Antike. Nun bezahlte Rom seine Soldaten mit Silber. Nachdem das Römische Reich seine Macht verlor, kam Portugal, dann Spanien an die Reihe. Als die Minen Spaniens erschöpft waren, stahl Cortez den Azteken Edelmetalle. Auch die Edelmetalle der Inkas wurden gestohlen. So konnte Spanien durch die Entdeckung Amerikas seine Machtstellung zeitlich ausdehnen.

Denn Spanien erlangte im 16. bis 19. Jahrhundert auch die Kontrolle über die reichen Minen von Potosí in Bolivien sowie über Minen in Mexiko. Die spanischen Konquistadoren machten sich diese reichen Silbervorkommen zunutze. Heute gehören Edelmetalle zum Portfolio-Mix eines Anlegers dazu. Bei den Bergbaugesellschaften sind noch heute viele sehr erfolgreich in Mexiko tätig.

So etwa Endeavour Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ -. Die Projekte liegen in Mexiko, eines in Nevada und eines in Chile. Im laufenden Jahr soll die Silberproduktion zwischen 5,3 und 5,8 Millionen Unzen Silber betragen.

Discovery Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/ – besitzt Silber-Zink-Blei-Projekte in Nordmexiko, darunter das äußerst aussichtsreiche Codero-Projekt in Chihuahua.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver und Endeavour Silver.

