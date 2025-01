Bedruckte Tragetaschen als effektive Werbeträger im Einzelhandel

Individuell gestaltete Tragetaschen verbinden praktischen Nutzen mit hoher Werbewirksamkeit und stärken die Markenpräsenz.

In der heutigen Geschäftswelt spielen bedruckte Tragetaschen eine wesentliche Rolle als mobile Werbeflächen. Sie dienen nicht nur dem Transport von Waren, sondern fungieren zugleich als Visitenkarte eines Unternehmens. Durch ansprechendes Design und hochwertige Materialien hinterlassen sie einen bleibenden Eindruck bei Kunden und Passanten.

Die Felzmann GmbH bietet ein vielfältiges Sortiment an individuell gestaltbaren Tragetaschen, die auf die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Branchen zugeschnitten sind. Das Angebot umfasst unter anderem Papiertragetaschen mit Innenumschlag, die durch ihre Stabilität und Umweltfreundlichkeit überzeugen. Diese Taschen sind nicht nur robust, sondern können auch mehrfach verwendet und am Ende ihres Lebenszyklus dem Recycling zugeführt werden.

Für den Lebensmittel- und Einzelhandel eignen sich besonders die Papier Shopper Tragetaschen. Mit hoher Tragekraft und langlebiger Qualität sind sie ideal für den Transport von Produkten aller Art. Zudem bieten sie eine großzügige Fläche für individuelle Bedruckungen, wodurch sie als effektive Werbeträger dienen.

Ein weiteres Highlight im Sortiment sind die NL3-Taschen. Diese exklusiven Tragetaschen zeichnen sich durch ihre besondere Verarbeitung und edle Optik aus. Sie sind besonders für Unternehmen geeignet, die Wert auf ein hochwertiges Erscheinungsbild legen und ihre Marke entsprechend präsentieren möchten.

Die Möglichkeit der Personalisierung spielt bei der Gestaltung von Tragetaschen eine entscheidende Rolle. Durch die Integration von Firmenlogos, spezifischen Farbschemata und Kontaktdaten entsteht ein hoher Wiedererkennungswert. Kreative Designs und geschickte Drucktechniken sorgen dafür, dass die Marke des Unternehmens im Alltag der Kunden präsent bleibt und somit die Kundenbindung stärkt.

Neben der optischen Gestaltung ist auch die Wahl des Materials von Bedeutung. Felzmann bietet eine breite Palette an Materialien an, darunter verschiedene Papiersorten und umweltfreundliche Alternativen. So können Unternehmen nicht nur ihre Werbebotschaft transportieren, sondern auch ein Statement in Sachen Nachhaltigkeit setzen.

Auch für individuelle Verpackungen bietet Felzmann ein riesige Auswahl an Möglichkeiten.

Die Investition in individuell bedruckte Tragetaschen bietet somit einen doppelten Nutzen: Sie erfüllen eine praktische Funktion und dienen gleichzeitig als wirkungsvolle Werbefläche. Unternehmen können so ihre Markenpräsenz im öffentlichen Raum stärken und bei ihren Kunden einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FELZMANN GmbH Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen

Herr Michael Felzmann

Jaxstraße 7

4020 Linz

Österreich

fon ..: +43 / 0732 / 651271 – 0

fax ..: +43 / 0732 / 651271 – 33

web ..: https://www.felzmann.at/

email : office@felzmann.at

Die Firma FELZMANN wurde im Jahr 1953 in Linz gegründet. FELZMANN ist Ihr Experte Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen.

Wir sind Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für die Herstellung von Verpackungen nach Maß. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne zur Verfügung und kreieren mit Ihnen die gewünschten Kartonagen und Tragetaschen. Fachgerecht werden wir Sie über unser umfangreiches Produktsortiment, wie beispielsweise Pizzakartons, Tortenkartons, jede Art von Papieren, verschiedenste Tragetaschen, Beutel wie Flachbeutel oder Warmhaltebeutel aus unserem Standardprogramm und Verpackungen und Verpackungs-Hilfsstoffen jeder Art informieren.

Pressekontakt:

FELZMANN GmbH Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen

Herr Michael Felzmann

Jaxstraße 7

4020 Linz

fon ..: +43 / 0732 / 651271 – 0

web ..: https://www.felzmann.at/

email : presse@top-ranking.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Maßgefertigte Saunen: Qualität und Vielfalt aus Österreich SeniorenLebenshilfe erweitert ihr Team in Dresden: Frau Sylvia Pönig engagiert sich als Lebenshelferin