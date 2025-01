Maßgefertigte Saunen: Qualität und Vielfalt aus Österreich

Individuell gestaltete Saunakabinen bieten höchsten Komfort und passen sich perfekt an räumliche Gegebenheiten an.

Die Sauna + Wellness GmbH bietet ein breites Spektrum an maßgefertigten Saunalösungen, die sich durch Qualität und Vielfalt auszeichnen. Der Saunahersteller aus Österreich stellt Saunakabinen her, die individuell an die Wünsche der Kunden angepasst werden können. Dabei kommen verschiedene Holzarten wie nordische Fichte, Espe, Hemlock oder österreichische Alpenzirbe zum Einsatz, die in massiver Profilholzausführung verarbeitet werden. Auch die Integration von Glasflächen, Fenstereinbauten oder die Berücksichtigung von Dachschrägen sind möglich, um eine optimale Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten zu gewährleisten.

Neben klassischen Saunakabinen bietet die Sauna + Wellness GmbH auch Kombikabinen an, die die Vorteile von Sauna und Infrarotkabine in einem Produkt vereinen. Diese ermöglichen es den Nutzern, je nach Vorliebe zwischen traditionellem Saunieren und Infrarotwärme zu wählen. Zudem können die Saunen mit tollen Saunaöfen ausgestattet werden, um den Saunagenuss zu erweitern. Die Einbauten hochwertiger VITALlight Infrarot ABC-Vollspektrumstrahler ergänzen eine perfekte Saunaerfahrung. Für die richtige Stimmung sorgen direkte oder indirekte Farblichtinstallationen.

Die Produktion erfolgt unter Verwendung hochqualitativer Materialien, die für ihre Langlebigkeit und Robustheit bekannt sind. Die Saunakabinen werden in Österreich gefertigt und zeichnen sich durch ihre hochwertige Verarbeitung aus. Der Saunabauer bietet zudem einen umfassenden Service, der von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage reicht. Ein Schauraum steht für Interessenten zur Verfügung, in dem verschiedene Modelle besichtigt werden können. Termine können telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden.

Die Sauna + Wellness GmbH legt großen Wert auf Kundenzufriedenheit und bietet daher auch individuelle Lösungen an. Sonderwünsche werden berücksichtigt, um den persönlichen Wellnesstraum der Kunden zu realisieren. Das Unternehmen steht für Qualität und Zuverlässigkeit und ist ein kompetenter Partner im Bereich Saunabau.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sauna + Wellness GMBH

Herr Johannes Altmann

Winklerstraße 50

4690 Oberndorf bei Schwanenstadt

Österreich

fon ..: +43 / 699 / 10 56 13 40

web ..: https://saunabau.at

email : johannes.altmann@saunabau.at

Seit 20 Jahren ist die Sauna + Wellness GMBH auf Sauna- & Infrarotkabinen, Whirlpools und Spielgeräte spezialisiert. Neben dem Vertrieb kümmert man sich auch um die Wartung der entsprechenden Produkte und bietet somit reibungslosen „All in 1“ Service in der Region.

Besondere Spezialitäten aus dem Hause Sauna + Wellness GMBH sind Zirbenkabinen sowie Maßanfertigungen von Saunas und Infrarotkabinen.

