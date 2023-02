Perfekt-Wellness: Whirlpool, Swim-Spa’s und Saunen

Perfekt Wellness ist der Anbieter für Saunen, Swim Spas und Whirlpools.

Der Online-Shop von Peters & Wiebe, Perfekt Wellness, ist spezialisiert auf Wannen für unterschiedliche Formen des Badens, den Saunenbedarf, die Gartenausstattung und fest installierte Systeme im Haushalt, die als Zentralstaubsauger bekannt sind. Die Wasserenthärtung ist dazu ein logischer Produktbereich, der sich zweckmäßig für die Bedürfnisse aus anderen Kategorien dieses Shops, die mit Wasser zu tun haben, anschließt. Peters & Wiebe GbR vertreibt sein Sortiment auf perfekt-wellness.de aus Espelkamp in Nordrhein-Westfalen.

Der technische Aufwand und die Komfortfunktionen sind es, die die Unterschiede zwischen Whirlpools, Swim-Spas und fast gewöhnlichen Badewannen ausmachen. Badewannen sind, auch wenn es klassisch gerade oder Eckmodelle gibt, noch die einfachsten Badebehälter, wie es aus den meisten Haushalten bekannt sind. Ein Swim-Spa ist ein Hybrid zwischen der klassischen Badewanne, deren Quaderform das Swim-Spa noch befolgt, und dem Whirlpool. Es verfügt somit bereits über Druckdüsen in verschiedener Anzahl und Wirkrichtung. Das Swim-Spa kann zwei Sitzplätze aufbieten, über sowohl Wasser- als auch Luftmassagedüsen, weiter Auftriebsdüsen, Turbinen-Jets oder Ozondüsen bis zu einer Gesamtzahl von hundert Stück verfügen. Im Innern werkeln Massage-, Luftmassage-, Filtrationspumpen und die Zirkulationspumpe.

Die umfangreichste Produktkategorie bei Perfekt-Wellness ist die der Whirlpools. Hier wird zunächst einmal unterschieden zwischen Outdoor und Indoor Whirlpools. Der Größe dieser Geräte geschuldet ist der überwiegend dauerhafte Aufbau, was im Freien Maßnahmen für die Überwinterung nötig macht, wie Abdeckungen und beheizte oder im Haus untergebrachte Pumpanlagen. An Größen werden von Whirlpools für 2 bis 3 Personen über Modelle für 4 bis 5 oder gar 6 bis 8 Nutzer angeboten, mit verschiedensten Wannenformen und Stilen. Wie schon bei den Swim-Spas ist die Ausstattung mit Düsen und Komfortfunktionen eine Frage des Budgets. Interessierte Whirlpoolfreunde finden im Shop dazu ein Zubehörprogramm, von einfachen Einstiegshilfen bis zu Ersatzpumpen für die Massagedüsen oder die Zirkulation.

Unter den Saunen auf Perfekt-Wellness werden Holzhäuschen für die Aufstellung draußen verstanden, in diversen Größen und fertig ausgestattet. Die Art der Dachdeckung und das Ofenmodell wird zu einem gegebenen Grundriss ausgewählt. Ansonsten sind die Modelle bis hin zu Liegen und Saunasteinen betriebsfertig eingerichtet. Die Gartenhaus-Sparte bietet eine Auswahl an geschlossenen Gartenholzhäusern und offenen Pavillons, ebenfalls aus Holz, die zu einer Seite oder zweien hin geschlossene Wände haben können. Enthärtungsanlagen können grundsätzlich für alle Wasserverbraucher im Haushalt verwendet werden, nicht nur für die Whirlpools und Spas dieses Online-Shops. Bei dem Zentralstaubsauger geht es um ein fest installiertes Vakuumsystem im Haus, das den Anschluss von Staubsaugern über eine der im Haus an den Saugschächten endenden Steckdosen ermöglicht.

