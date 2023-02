MAG Silver schliesst Privatplatzierung von Stammaktie auf Flow-Through-Basis in Höhe von 23 Mio. CAD ab

Vancouver, British Columbia. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) (MAG oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Bought-Deal-Privatplatzierung abgeschlossen und 969.450 Stammaktien auf Flow-Through-Basis (gemäß der Definition im kanadischen Einkommenssteuergesetz) (die Flow-Through-Aktien) emittiert hat, einschließlich 126.450 Flow-Through-Aktien, die nach der vollständigen Ausübung einer 15%-igen Mehrzuteilungsoption zu einem Preis von 23,75 CAD pro Flow-Through-Aktie emittiert wurden. Das Unternehmen erzielte einen Bruttoerlös von insgesamt 23.024.437,50 CAD (die Flow-Through-Privatplatzierung).

Der gesamte Bruttoerlös aus der Flow-Through-Privatplatzierung wird zur Tätigung von Ausgaben verwendet, bei denen es sich um zulässige kanadische Explorationsausgaben handelt, die gemäß der Definition im kanadischen Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act) als Flow-Through-Bergbauausgaben gelten (die qualifizierten Ausgaben), und mit dem Projekt Larder des Unternehmens in Ontario, Kanada, in Zusammenhang stehen. Das Unternehmen hat bis zum 31. Dezember 2024 Zeit, die qualifizierten Ausgaben mit den Erlösen aus der Flow-Through-Privatplatzierung zu tätigen und darauf zu verzichten.

Die Flow-Through-Privatplatzierung wurde von BMO Capital Markets und Raymond James Ltd. (die federführenden Konsortialbanken) zusammen mit einem Konsortium bestehend aus Canaccord Genuity Corp., H.C. Wainwright & Co., LLC, National Bank Financial Inc., Roth Canada Inc., TD Securities Inc. und Scotia Capital Inc. (zusammen mit den federführenden Konsortialbanken, die Konsortialbanken). Im Zusammenhang mit der Flow-Through-Privatplatzierung erhielten die Konsortialbanken eine Provision in Höhe von 5,0 % des Bruttoerlöses der Flow-Through-Privatplatzierung.

Die Flow-Through-Aktien unterliegen einer Haltefrist, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabetag endet. Die Flow-Through-Aktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine solche Registrierung oder eine Befreiung von den dortigen Registrierungsanforderungen vor.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com)

MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Entwicklungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige Edelmetallprojekte in Nord- und Südamerika erkundet und vorantreibt, die Bezirksgröße besitzen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Projekt Juanicipio (44 %), das gemeinsam mit Fresnillo Plc (56 %), dem Betreiber, entwickelt wird. Das Projekt befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaurevier, wo der Betreiber derzeit eine Untertagemine entwickelt und eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag errichtet. Der Untertageabbau von mineralisiertem Material aus der Entwicklung der Untertagemine begann im 3. Quartal 2020, und es wurde ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt, das bei Juanicipio auf mehrere äußerst aussichtsreiche Ziele abzielt. MAG führt auch in Utah ein mehrphasiges Explorationsprogramm auf dem Projekt Deer Trail, an dem das Unternehmen zu 100 % beteiligt ist, sowie auf dem kürzlich erworbenen Projekt Larder Lake durch, das in der historischen produktiven Abitibi-Region (Kanada) liegt.

Für weitere Informationen im Namen der MAG Silver Corp.

Tel.: (604) 630-1399

Gebührenfrei: (866) 630-1399

E-mail: -info@magsilver.com

Website: www.magsilver.com

Website: www.magsilver.com

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze oder als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über die erwartete Verwendung der Erlöse und die Fähigkeit des Unternehmens, die qualifizierten Ausgaben innerhalb des hier angegebenen Zeitrahmens zu tätigen und auf sie zu verzichten, wenn überhaupt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an der Verwendung von Worten wie „anstreben“, „antizipieren“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „können“, „werden“, „projizieren“, „vorhersagen“, „potenziell“, „anvisieren“, „beabsichtigen“, „könnten“, „sollten“, „glauben“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die (direkten und indirekten) Auswirkungen von COVID-19, der Zeitplan für den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Änderungen der geltenden Gesetze, Änderungen der Rohstoffpreise, Änderungen der Mineralproduktionsleistung, Abbau- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, politische Risiken, Währungsrisiken und die Inflation der Kapitalkosten. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich der Tatsache, dass die Daten unvollständig sind und beträchtliche zusätzliche Arbeiten erforderlich sein werden, um die weitere Evaluierung abzuschließen, einschließlich aber nicht beschränkt auf Bohrungen, technische und sozioökonomische Studien und Investitionen. Der Leser wird auf die von MAG bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen verwiesen, in denen diese und andere Risikofaktoren offengelegt werden. Es gibt keine Gewissheit, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreffen werden, und Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

